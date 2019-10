Una vetlla de pregària a Montserrat recorda els encausats de l'1-O

Gràcies a tots els que heu vingut a Montserrat a la vetlla en solidaritat amb els #presospolítics i exiliats. He llegit un fragment de “Cartes des de la presó” de Bonhoeffer: “Dona’m l’esperança que m’alliberi / De la por i del descoratjament” pic.twitter.com/o41UXqPgHy — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 5, 2019

El monestir de Montserrat ha acollit aquest dissabte al vespre una vetlla pels dotze líders polítics encausats per l'1-O. Durant la pregària, celebrada a pocs dies de la publicació de la sentència del Tribunal Suprem, dos familiars dels polítics empresonats han llegit una carta que els han fet arribar des de la presó i on els líders independentistes han demanat poder dialogar amb algú "que no temi l'escrutini de les urnes".Així mateix, els encausats han assegurat que els "dèbils" es refugien "en l'arrogància" i "només imposen", i han dit que el "patiment" d'estar tancats no els farà callar. "No permetrem que la més mínima espurna d'odi colonitzi els nostres cors i ànimes", han reblat. La lectura de la carta ha acabat amb un llarg aplaudiment.