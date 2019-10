Sánchez tornaria a guanyar i Ciutadans s'enfonsaria, segons una enquesta d'«El Periódico»

El PSOE tornaria a guanyar les eleccions espanyoles amb pràcticament el mateix resultat que les de l'abril passat. Segons una nova enquesta d'El Periódico , Pedro Sánchez aconseguiria una forquilla de 124-128 diputats dels 123 actuals. El sondeig assenyala, però, una davallada de Ciutadans, que perdria gairebé la meitat dels escons, passant de 57 a 24-28.El PP de Pablo Casado augmentaria en diputats i vots, passant dels 66 diputats a 87-91 segons l'enquesta. Pablo Iglesias aconseguiria 32-36 diputats, situant-se en tercer lloc al Congrés i en posició per a un pacte d'esquerres. Més País, la candidatura d'Íñigo Errejón, aconseguiria entre 8 i 12 diputats. Vox es mantindria, més o menys, en les mateixes posicions actuals, amb 24-28 diputats.La primera candidatura en unes eleccions espanyoles de la CUP, liderada per Mireia Vehí, aconseguiria, segons l'enquesta, de 3 a 5 diputats, gairebé tots rosegats d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que passaria dels 15 actuals a 12-13. Junts per Catalunya, mantindria els 7 escons.

