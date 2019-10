Blas Cantó, representant d'Espanya a Eurovisió 2020

Radio Televisió Espanyola (RTVE) ha escollit Blas Cantó com a representant d'Espanya pel Festival d'Eurovisió 2020, que se celebrarà el proper maig a Rotterdam. El cantant ha assegurat a TVE que se sent "molt afortunat" i ha avançat que "té moltes cançons escrites", i la peça final seguirà el seu estil de música.Cantó ha estat seleccionat de manera interna per la direcció de RTVE, un mètode que ja es va fer servir per Pastora Soler, El Sueño de Morfeo i Edurne. El cantant que representarà Espanya va intentar anar a Eurojunior el 2004; i anys després, el 2011, també va provar-ho amb el seu grup Auryn en la versió d'adults d'Eurovisió. Finalment se n'ha sortit.La 65a edició del concurs se celebrarà el 12, 14 i 16 de maig a l'Ahoy Arena de Rotterdam. És la primera vegada que la ciutat acull el certamen i la cinquena que se celebra als Països Baixos.

