VÍDEO Activistes dels CDR s'encadenen a l'estació d'Arc de Triomf en suport als detinguts

10 membres del CDR s'encadenen a les portes de l'estació de Renfe i metro d'Arc de Triomf ara mateix en solidaritat amb els #detinguts23s!! pic.twitter.com/fyle96cu52 — CDR Gòtic-Raval (@CDRGoticRaval) October 5, 2019

Fins a l'últim rescat! Us volem a casa!! pic.twitter.com/Fa33fktvGc — CDR Gòtic-Raval (@CDRGoticRaval) October 5, 2019

De pl. Urquinaona, Trafalgar... i Arc de Triomf, ens hem encadenat en suport a les companyes empresonades i per la #llibertatdetinguts23s. Us volem a casa!!!#Barcelona#TotsSomCDR #DecidimSer #NoTenimPor pic.twitter.com/NrZrc5HbFA — CDR Casc Antic #8M (@CDR_CascAntic) October 5, 2019

Veniu a fer suport!! Convoqueu, @tsunami_dem? #DecidimSer pic.twitter.com/SWamWCrz1j — CDR Gòtic-Raval (@CDRGoticRaval) October 5, 2019

Diversos membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) s'han encadenat a les portes de la sortida de l'estació d'Arc de Triomf a Barcelona, en suport als membres dels comitès detinguts el 23 de setembre i empresonats a Soto del Real.La manifestació, segons expliquen a través de diversos comptes en relació amb els CDR, ha estat convocada d'urgència per "trencar amb la normalitat" arran de les dues setmanes que porten detinguts els membres dels CDR per la Guàrdia Civil.Es tracta de la parada de l'avinguda Vilanova, a tocar del monument, i impedeixen l'entrada i la sortida dels usuaris. Els activistes han rebut el suport d'un grup de persones que poc després de les sis de la tarda han iniciat una manifestació des de la plaça Urquinaona, passant per carrer Trafalgar, fins arribar a l'Arc de Triomf.Diverses persones més han envoltat les que estan encadenades, en solidaritat i suport de les detingudes i de l'acció realitzada a la sortida d'Arc de Triomf.

