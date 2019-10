VÍDEOS Milers de persones reclamen la independència d'Escòcia als carrers d'Edimburg

Unes 250.000 persones segons els convocants -vint mil segons les autoritats-- han participat aquest dissabte en una gran manifestació independentista a Edimburg, la capital d'Escòcia.

"Quin dia! 250.000 persones han marxat per la independència", ha assegurat la diputada del Partit Nacionalista Escocès (SNP) Joanna Cherry.

Hark when the night is falling

Hear! hear the pipes are calling,

Loudly and proudly calling,

Down through the glen....

High may your proud standards, Gloriously wave,

Land of my high endeavour,

Land of the shining rivers,

Land of my heart for ever,

Scotland the brave. #yes pic.twitter.com/JpeQwRb2f7 — TerryAnnG 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@TerryAnn_G) October 5, 2019

La marxa ha estat organitzada pel grup Tots Sota una Mateixa Bandera entre el parc d'Holyrood, al costat de la seu del Parlament escocès, i el parc de The Medows, informa la televisió pública escocesa STV.

La convocatòria de l'acte a Facebook demanava als assistents participar amb "banderes, pancartes, gaites i tambors". A la marxa s'han pogut veure principalment banderes amb la creu de Sant Andreu escocesa, d'altres amb l'escut monàrquic escocès, senyeres catalanes i una pancarta de seguidors dels Glasgow Rangers i del Celtic de Glasgow signada pel grup Units per la Independència d'Escòcia.



Thousands of people from all over Scotland march in Edinburgh at the 'All Under One Banner' event in support of Scottish Independence



The event is set to be the largest in recent history.



See thread for tweets from marchers.#AUOBEdinburgh #auob #indyref2@AUOBALBA @AUOBSCOT pic.twitter.com/LttC4FzR0C — ScottishPoliticsNews 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@ScoPoliticsNews) October 5, 2019

"Estic aquí per donar suport a la causa de la independència. Sent honesta, després de l'últim referèndum em vaig quedar una mica planxada i desencisada i no volia participar ja més, però després de viatjar a la costa occidental d'Escòcia m'ha tornat la inspiració, així que avui sóc aquí", ha relatat una de les assistents, Gemma MacFadyen, veïna d'Edimburg de 34 anys.

La ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, no ha pogut participar en la marxa, però ha manat els seus millors desitjos als assistents. "Bona sort a tots els que estan marxant per la independència a Edimburg. No puc ser-hi en persona, però seré amb vosaltres en esperit. Tingueu un bon dia i que no dubteu que ve la independència", ha publicat a Twitter.



Good luck to everyone marching for independence in Edinburgh later. I’m not able to be there in person today, but I will be with you in spirit. Have a great day. And be in no doubt - independence is coming. #indyref — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 5, 2019

En el plebiscit celebrat l'any 2014, el 55 per cent dels escocesos van expressar el seu desig de romandre al Regne Unit, enfront del 45 per cent d'independentistes, però les substancials diferències pel que fa al Brexit han reobert el debat i Sturgeon ha promès un referèndum en el termini de dos anys si el Regne Unit finalment surt de la UE.



