Aragonès, sobre una inhabilitació de Junqueras: «Potser no estarà a la papereta, però serà el nostre candidat moral»

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, s'ha volgut pronunciar sobre una possible inhabilitació d'Oriol Junqueras abans de les eleccions generals del 10 de novembre."Pot ser que amb anterioritat arribi la sentència del procés i, si l'inhabiliten, no pugui ser el candidat que estigui a la papereta", ha reflexionat en veu alta Aragonès en declaracions a Radio Tele Taxi. "Però serà el nostre candidat moral perquè ell segueix fent de president d'ERC i necessitem que segueixi prenent decisions", ha continuat el també conseller d'Economia del Govern Torra."I comptem amb Junqueras perquè, al final, és el líder del nostre partit", ha reblat Aragonès. ERC va ratificar el passat dissabte 28 de setembre en un consell nacional extraordinari les llistes al 10-N amb Oriol Junqueras i Raül Romeva com a caps de llista al Congrés i al Senat, respectivament.

