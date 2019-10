Pedro Sánchez, «extremadament ignorant» per confondre dos tipus de pernils

El diari britànic The Guardian ha recollit l'error de Pedro Sánchez de confondre el pernil serrà amb el pernil ibèric. L 'article titulat "Extremadament ignorant: El president espanyol, ridiculitzat per barrejar els seus pernils ", narra la intervenció de Sánchez a la fira centenària de Zafra a Extremadura.Va explicar que quan el president de la Xina va visitar Espanya es va menjar un bon plat de pernil serrà extremeny. El problema rau en el fet que el president espanyol es va confondre, ja que Extremadura és el bressol del pernil ibèric. Així doncs, a Sánchez li va sortir el tret per la culata en l'intent de lloar els productes de la terra.Per contra, els pagesos extremenys es van indignar per la confusió. De fet, des de l'ASAJA se li ha enviat un pernil ibèric d'Extremadura perquè el pugui degustar, i així no tornar-se a equivocar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor