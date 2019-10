VÍDEO Tres ferits en una brutal baralla entre dos grups a Canovelles

Baralla al centre de Canovelles, els veïns comencem a està farts pic.twitter.com/SoxQi4z2yM — ricmasip (@meisip) October 5, 2019

Un total de tres persones han resultat ferides aquest dissabte a la tarda en una brutal baralla entre dos grups. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, l'enfrontament s'ha iniciat poc abans de les dues i s'ha obert una investigació per determinar els motius de la disputa i, si es donés el cas, realitzar alguna detenció.Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses patrulles de la policia catalana, vehicles del SEM i un helicòpter medicalitzat.Aquesta trifulca no és la primera que es veu al municipi, i de fet, l'alcalde de la localitat ha publicat un text a les xarxes socials lamentant els fets i anunciat que fa mesos que el municipi treballa amb la conselleria d'Interior per "garantir la convivència i la seguretat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor