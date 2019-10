«Con Rivera no. Amb nosaltres sí», lema de precampanya d'En Comú Podem

Recollim el clam de la ciutadania:



Cal parlar clar, deixar-se d'ambigüitats, la gent ens demana a les forces progressistes que ens posem d’acord: per regular els lloguers, per actuar davant l’emergència climàtica, perquè comenci l’època del diàleg i les solucions.#ConRiveraNo pic.twitter.com/JmGrvxlUSb — En Comú Podem (@EnComu_Podem) October 5, 2019

En Comú Podem ha presentat aquest dissabte el seu lema de precampanya "Con Rivera no. Amb nosaltres sí". D'aquesta manera, fan seus un dels crits que militants i simpatitzants del PSOE van utilitzar durant la nit electoral del 28-A a les portes de la seu socialista a Madrid, al carrer Ferraz. El portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha explicat que han escollit aquest lema perquè han vist una "gran transformació" amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ha passat de "parlar de plurinacionalitat" a "no tancar la porta a un pacte amb Cs" i "agitar el relat del 155". De fet, després que el líder de Cs Albert Rivera s'hagi obert a pactar amb el PSOE , Asens ha remarcat que Sánchez les va convocar per aixecar aquest vet, i que "si Rivera avui no és vicepresident és perquè no vol".Asens ha defensat l'ús del crit "Con Rivera no" en el lema de campanya perquè és "transversal a Catalunya, on en les anteriors eleccions la gent va votar opcions d'esquerres de forma molt clara i majoritària". "En les properes eleccions volem imposar el mandat de la gent, d'aquesta majoria progressista", ha dit, tot situant-se com a garantia per aconseguir tirar endavant polítiques com "regular el preu del lloguer, derogar la reforma laboral o salvar el planeta".El portaveu d'En Comú Podem ha carregar contra Sánchez, de qui ha dit haver vist una "gran transformació". En aquest sentit, ha dit que ha passat de parlar de "plurinacionalitat" i dir que es volia entendre amb Podem, a "no tancar la porta a un pacte amb Cs, parlar de l'estimat senyor Rivera, deixar d'utilitzar el terme plurinacionalitat i no parlar de diàleg ni de federalisme". A més, li ha retret no haver derogat la reforma laboral, no regular el preu del lloguer o no fer pública la llista de defraudadors fiscals "com havia promès"."Aquest Sánchez ha passat de 'Con Rivera no' a 'Con Iglesias no'", ha afegit, "per això si tanquem els ulls sentim més aviat Rivera o Rajoy, amb la voluntat d'apropar-se a la dreta s'està mimetitzant amb Cs". Davant d'això, ha advertit que el PSOE "mirarà cap a la dreta" si l'espai dels comuns i Podem no tenen un "gran resultat" a Catalunya i a la resta de l'Estat.Sobre el fet que l'exlíder de Podem Íñigo Errejón estigui impulsant una candidatura a la circumscripció de Barcelona per al 10-N amb Més País. "Creiem que és un error intentar presentar un projecte a Catalunya o a Barcelona per aconseguir vots per Madrid snes etenir un projecte per Barcelona o per Catalunya", ha dit, i "sense cap aliança, cap organització que els doni suport". Asens ha assegurat que no els preocupa "gaire", perquè és un "projecte madrileny" i una "operació de paracaigudisme" que està tenint "moltes dificultats" a Catalunya.Pel que fa les mobilitzacions anunciades davant la imminència de la sentència del Tribunal Suprem, Asens ha dit esperar que siguin "pacífiques i massives, que estiguin a l'alçada del moment històric". Però també ha dit que els responsabilitats polítics han de posar sobre la taula "possibles vies de solució", com ara la reforma del Codi Penal que ells proposen.

