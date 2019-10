Carrizosa acusa el Govern de «delegar» la violència als CDR: «Abans són independentistes que pacífics»

Segons el diputat, l'independentisme no és cívic perquè "és un moviment 'top-down', de dalt cap a baix", i afegeix que "va quedar clar" que no era democràtic després del ple al Parlament del 6 i 7 de setembre del 2017. Pel que fa al pacifisme, ha acusat l'independentisme "d'administrar la violència". "Es fa servir la mínima imprescindible, però no menys d'aquesta", ha explicat.Carrizosa també ha retret al president de la Generalitat, Quim Torra, que aplaudís els CDR en presó preventiva perquè "volien atemptar" i "fabricaven GOMA-2". "És intolerable", ha afirmat, per avisar després que no ho permetran.Carrizosa ha recordat la manifestació del 8-O, que es commemorava en aquest acte organitzat per SCC, i ha dit que va ser "plena de força i emoció". Així, les ha contraposat a les mobilitzacions independentistes, que ha assegurat que "estan regades per diners públics" i que tenen una "organització vertical" perquè "vénen del Govern".A l'acte Carrizosa ha aprofitat per fer una crida a la unitat del constitucionalisme i, de fet, ha demanat al vot per a qualsevol dels partits unionistes de cara a unes eleccions catalanes. En aquest sentit, ha fet una crida a la ciutadania a anar a votar, també en relació als comicis espanyols, perquè "els independentistes sí que es mobilitzen i voten i no es cansen". "Hem de fer valdre els drets democràtics", ha conclòs.