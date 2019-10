«Prysmian creix, General Cable mor»; un miler de persones a Manlleu per evitar el tancament de la planta

Manifestació a Manlleu dels treballadors de Prysmian pel tancament de General Cable. Foto: Josep M. Montaner

Manifestació a Manlleu dels treballadors de Prysmian pel tancament de General Cable. Foto: Josep M. Montaner

Eudald Sellarès, regidor, Joan Carles Rodríguez, president del CCO, i l'alcalde Àlex Garrido, a la manifestació a Manlleu. Foto: Josep M. Montaner

Un miler de persones han fet pinya aquest dissabte a Manlleu per evitar el tancament de General Cable , del grup de Prysmian. En declaracions a, Josep Urbano, del comitè d'empresa, valora positivament la convocatòria d'aquest dissabte. "Hem fet arribar el missatge d'ajuda a les institucions", explica, remarcant que aquest divendres passat es van reunir amb l'alcalde de Manlleu Àlex Garrido i també el president del Parlament Roger Torrent."El Cordó serà sempre nostre" o "Nosaltres treballem, Prysmian ens roba" són alguns dels càntics que s'han pogut sentir a la concentració, que ha anat de la planta a la plaça de Manlleu.Fa una setmana es va donar a conèixer la intenció de la companyia multinacional de presentar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) de tancament de les fàbriques de Manlleu i Montcada i Reixac. Aquesta setmana passada, la direcció de Prysmian es va reunir amb els treballadors per anunciar-ho formalment i iniciar els tràmits de l'expedient. El tancament de l'empresa afecta majoritàriament la capital del Ter que té 334 treballadors, mentre que a la de Montcada i Reixac en té 153.Urbano reitera que "Prysmian tanca les fàbriques per tancar mercat, per eliminar competència", ja que "no té pèrdues". En aquest sentit, explica que és una estratègia, ja que hi ha altres empreses interessades en la compra de la planta de Manlleu, però que la multinacional italiana no li interessa: "No vol deixar que cap empresa compri". "Se'ls ha de parar els peus perquè això és especulació", afegeix. Les raons que els ha donat l'empresa són de caràcter "organitzatiu i estructural".El tancament de la planta de Manlleu també tindria conseqüències en més de 2.000 persones més de manera indirecta . Així ho determina un estudi elaborat pel mateix comitè d'empresa que comptabilitza els empleats d'empreses subcontractades com els treballadors de la neteja.A més, els treballadors critiquen que el tancament del cordó no només es carrega el teixit de la capital del Ter, sinó que el problema es fa extensiu a la comarca, ja que molts empleats són de fora.Coneguda com el Cordó de Manlleu o Roqué, és una empresa històrica a Manlleu. De fet, el 2021 celebrarà el seu centenari. En aquest sentit, Urbano remarca que a la manifestació hi havia extreballadors i molts veïns de la capital del Ter. "Després de tants anys és molt estrany que no hi hagi una família que no hagi tingut algú treballant a la planta", puntualitza.Les mobilitzacions no s'acaben aquí. El proper dimecres 9 d'octubre es concentraran tots els treballadors -tant de Montcada i Reixac com de Manlleu- davant del Parlament per "salvar" les plantes.

