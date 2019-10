Rivera s'obre per primer cop a pactar amb el PSOE després del 10-N

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, aixeca per primer cop el veto a Pedro Sánchez i ja comença a parlar de possibles pactes amb el PSOE després de les eleccions espanyoles del proper 10 de novembre.En el seu primer míting de precampanya, celebrat a Madrid, Rivera ha mostrat la seva disposició a pactar amb els socialistes per evitar que Espanya torni a quedar "bloquejada"; "Em comprometo també a convèncer el PSOE a que rectifiqui, a que torni d'on mai no havia d'haver sortit, del constitucionalisme. A que torni a seure amb nosaltres per donar suport o per liderar aquestes reformes ", ha reblat Rivera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor