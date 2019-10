Els Mossos preveuen una actuació «congruent i proporcional» en les mobilitzacions després de la sentència

Els dos principals sindicats de Mossos d'Esquadra han assegurat que l'actuació del cos serà "congruent i proporcional" en les mobilitzacions ciutadanes previstes després de la sentència del procés. "Es regirà per la congruència, l'oportunitat i la proporcionalitat, que són el tòtem de les nostres actuacions", ha afirmat aquest dissabte el portaveu d'Uspac, Francesc Vidal, al programa El Suplement de Catalunya Ràdio.Vidal ha reconegut "certa tensió" dins el cos policial davant la complexitat del moment però ha constatat que l'ordre estarà "sempre garantit". En paral·lel, els sindicats de Mossos han descartat cap tipus de descoordinació entre cossos policials. "Va ser un dels problemes de l'1-O de fa dos anys", ha manifestat el portaveu de Sap-Fepol, Toni Castejón, que també ha posat sobre la taula la manca d'efectius dels Mossos. "Estem més que sota mínims", ha puntualitzat Castejón."Tenim una manca d'efectius brutal, tant a ordre públic com a la brigada mòbil i també als ARRO", ha insistit el portaveu de Sap-Fepol, que ha donat per garantit el compliment de les competències de seguretat ciutadana i ordre públic a Catalunya. "És veritat però que hi ha objectius que no cobrim, com per exemple casernes d'altres cossos i altres tipus d'edificis públics.I segurament aquí no arribaríem a tot i necessitem ajuda", ha reflexionat en veu alta Castejón. Els dos sindicats de Mossos també han rebutjat a l'uníson qualsevol utilització política del cos. "Nosaltres som servidors de la seguretat pública i servirem el més bé que sapiguem, tant si manen uns com si manen els altres. El que no acceptem és que se'ns utilitzi per fins polítics", ha recriminat el portaveu d'Uspac.Finalment, Vidal i Castejón han volgut deixar clar que no hi ha cap justificació per aplicar el 155 als Mossos d'Esquadra i han criticat la forma en què es va fer el relleu del director general Andreu Martínez. "És molt lamentable que els sindicats ens haguem d'assabentar per la premsa que plega el director general dels Mossos", ha reblat el portaveu de Sap-Fepol, que assegura que la substitució es va prendre en un moment delicat en què s'estaven decidint els operatius policials de cara al segon aniversari de l'1 d'octubre.

