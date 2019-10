Societat Civil Catalana «amenaça» en sortir al carrer si l'independentisme va cap a la «insurrecció»

El president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, ha advertit que si el sobiranisme "va a un escenari de desbordament i insurrecció", ells sortiran "massivament al carrer". "Més que un tsunami volem una onada de tranquil·litat per refer Catalunya i canviar-la i això no es fa convocant i agitant al carrer", ha lamentat en una atenció als mitjans poc abans de l'acte de commemoració de la manifestació unionista del 8-O del 2017.En aquest sentit, el líder de SCC ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, que "deixi de ser un activista insurreccional" i "es converteixi en el president de tots els catalans". "Si no en sap o no vol o no pot que marxi i convoqui eleccions, que els catalans tenim ganes de votar", ha reclamat.El president de SCC també ha assegurat que no calen "ni tsunamis ni marxes" sinó que els catalans "es posin en marxa per refer el país". Així, ha reivindicat que "més que un tsunami, cal una onada de tranquil·litat i de canvi" i ha apostat per superar la confrontació. "El país no som només nosaltres ni només ells, Catalunya som tots", ha reblat.Sánchez Costa també s'ha referit a la Plataforma d'Afectats pel Procés, que han presentat aquest dissabte, i ha explicat que es tracta d'un "dipòsit de memòria, visibilització i apoderament" de totes les persones "afectades per aquests anys durs", segons ha considerat. Així, ha detallat que és "un espai per a tots" i que té "esperit de reconciliació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor