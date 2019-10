Paluzie preveu una «resposta forta» dels independentistes a la sentència de l'1-O

El ple del secretariat nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) està acabant de tancar els serrells pendents de cara la resposta de la sentència de l'1-O i ho fa a Riudoms. Aquest matí, està reunit per tractar diferents punts del dia i alhora per perfilar l'organització de les mobilitzacions post sentència, com les marxes.La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, està convençuda que el país estarà a l'alçada per respondre a la sentència i que "hi haurà una reacció forta". Des del Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, la presidenta de l'Assemblea ha apuntat que una acció que es portarà a terme són les batejades com a les Marxes per la Llibertat, que es preveuen massives. Aquestes mobilitzacions "són compatibles" amb les accions d'altres col·lectius, ja que només "són una de les accions que hi haurà".Les marxes sortiran Tarragona, Girona, Vic, Berga i Tàrrega i acabaran a Barcelona. Paluzie ha expressat que esperen que sigui "una mobilització popular, massiva i d'una manera disruptiva". Sobre això, ha descartat parlar de col·lapsar les vies i ho ha enfocat dient que "en el moment que passi la mobilització no s'hi podrà circular i dependrà de quanta gent hi hagi". Des de l'ANC no s'ha volgut revelar quines seran les carreteres per on passaran les marxes però s'ha fet públic que la intenció és que es convoquin per dimecres, dijous i divendres.Sobre la possibilitat que hi hagi altres accions paral·leles o alternatives a les que organitzen conjuntament l'Assemblea i Òmnium, Paluzie ha expressat que "no ho podem preveure tot". La presidenta de l'entitat independentista ha tirat pilotes fora quan ha sigut preguntada sobre si hi havia la possibilitat que s'ocupessin edificis públics en la post sentència i ha dit que "si algú té previstes aquestes accions, no ho farà públic".En aquest sentit, Paluzie ha expressat que "la mobilització és un element necessari per a la lluita" i que aquesta ha de ser la resposta "per seguir lluitant per allò que volen que deixem de fer-ho, per la independència del nostre país". La líder de l'ANC ha destacat que cal reaccionar quan "davant d'alguna agressió contra els nostres drets, davant la conversió del dret d'autodeterminació i del referèndum en un delicte, ens mobilitzem i iniciem un cicle de mobilització de lluita no violenta i de desobediència".Paluzie ha recordat que, a banda, hi haurà concentracions el dia que es conegui la sentència i que s'estan organitzant "més coses", que es faran públiques al seu moment.La mateixa presidenta també ha alertat que hi haurà més judicis, com els dels membres dels CDR, perquè "l'onada de repressió i la regressió és enorme".

