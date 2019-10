Organitzen una vetlla a Montserrat pels encausats de l'1-O però el monestir no vol un acte independentista

El monestir de Montserrat acollirà dissabte al vespre una vetlla de pregària i reflexió pels dotze líders polítics encausats per l'1-O, a pocs dies de la sentència del Tribunal Suprem. Serà entre les 20h i les 22 h. El monestir, però, ha emès un comunicat explicant que no n'és promotor ni s'adhereix institucionalment a la vetlla.De fet, apunta que ha permès la pregària "com tantes altres" que es fan a Montserrat, però l'ha condicionada al fet que no hi hagi "discursos partidistes, ni s'utilitzin símbols polítics, ni es converteixi en cap moment en un acte a favor de la independència". "El monestir no vol ni pot posicionar-se a favor o en contra d'opcions polítiques concretes defensades d'una manera pacífica i democràtica", afegeix el comunicat, que recorda que Montserrat "és i vol ser sempre la casa de tothom".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor