Un menor mor en caure de la moto a Quart

Un menor veí de Vilablareix va morir aquest divendres al Paratge de les Brugueres, a l'altura de Quart (Gironès), segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Per causes que encara s'estan investigant, el menor va caure del ciclomotor que conduïa al punt quilomètric 0,4 del paratge i va acabar morint.Els Mossos van rebre l'avís cinc minuts abans de les nou del vespre. L'accident es va produir en zona urbana. Arran de l'accident, es van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i el Servei de Suport Psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).El Servei Català del Trànsit recorda que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit tots els dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sistre de trànsit.

