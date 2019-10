Mariona Illamola farà tàndem amb Forn a la llista de JxCat per Girona

Junts per Catalunya (JxCat) ha escollit Mariona Illamola, professora de Dret a la Universitat de Girona, com a número dos per les comarques gironines a les eleccions espanyoles del 10-N. Illamola farà tàndem amb l’exconseller Quim Forn , que ocuparà el cap de cartell almenys fins que sigui inhabilitat pel Tribunal Suprem.Això fa que Illamola exerceixi com a cap de llista efectiva, en la mesura que Forn és a la presó de Lledoners a l’espera de la sentència del Tribunal Suprem. El número tres serà per a Sergi Miquel, que va ser el dos a les anteriors eleccions i ocupa des del 2016 plaça com a diputat al Congrés, on és un dels més actius en tasques parlamentàries.La llista gironina de JxCat ha patit canvis respecte els últims comicis. Jaume Alonso-Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont, va ser candidat a l’abril, però ara ocuparà el número quatre per Barcelona. I qui tenia aquesta plaça, Ramon Tremosa, hi ha renunciat per tornar a la docència universitària.

