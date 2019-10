Espanya avisa Trump que «activarà totes les mesures legals» si imposa els aranzels a productes de la UE

El govern espanyol ha avisat aquest divendres al president dels EUA, Donald Trump, que "activarà totes les mesures legals" si imposa a partir del 18 d'octubre augments aranzelaris sobre productes europeus, cosa que afectaria especialment el sector de l'agricultura.En un comunicat, el govern espanyol ha mostrat el seu "enèrgic rebuig" a la proposta de Trump. "No té sentit que un conflicte sobre el finançament de la construcció d'aeronaus civils derivi en una guerra comercial estesa al sector agroalimentari que no és bona per als ciutadans", ha remarcat l'executiu espanyol. El secretari d'estat per a la Unió Europea, Marco Aguiriano, ha convocat l'ambaixador dels EUA per transmetre el seu "rebuig frontal" a la mesura."Si l'administració estatunidenca rebutja la voluntat de diàleg oferta per Espanya i la Unió Europea, el govern espanyol reaccionarà de manera immediata amb fermesa i claredat per defensar els interessos de ciutadans i empreses", diu l'executiu espanyol, que també ha demanat a la Comissió Europea que posi en marxa mesures per donar resposta a la pujada d'aranzels.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor