Deneguen beneficis penitenciaris a l'exsoci d'Urdangarín fins complir una quarta part de la pena

La Junta de Tractament de la presó Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, ha resolt aquest dijous denegar a Diego Torres la petició d'acollir-se als programes que permeten sortir del centre per treballar o fer tasques de voluntariat. Des del Departament de Justícia s'ha indicat a l'ACN que se li ha denegat tal com és habitual en presos amb una pena similar que encara no han complert la primera quarta part de la condemna.Torres, exsoci d'Iñaki Urdangarín, va ser condemnat a 5 anys i 8 mesos de presó per l'anomenat cas Nóos, 2 mesos menys que el cunyat del Rei, i havia sol·licitat la mesura tal com en el seu moment ho va fer ell. En aquest cas, la Junta de Tractament de la presó d'Àvila on compleix condemna va accedir a la petició. Pel que fa a Torres, complirà la quarta part de la condemna aquest mes de novembre, moment en què la Junta tornarà a estudiar el seu cas.Les mateixes fonts de Justícia expliquen que el procediment habitual és que un pres segueixi tractament fins al compliment de la primera quarta part de la pena per començar a gaudir dels primers permisos. Torres està fent aquest tractament, per la qual cosa la Junta tornarà a estudiar el seu cas quan arribi a la quarta part de la condemna.La mesura que demanava Torres, d'altra banda, era similar a la que també va demanar Oriol Pujol, que compleix dos anys i cinc mesos de condemna al centre penitenciari Brians 1 pel cas de les ITV.Cal recordar que a mitjan març, quan duia 70 dies a la presó, es va concedir el tercer grau al fill de Jordi Pujol i exdiputat de CiU, però dos mesos més tard el Jutjat de Vigilància Penitenciària revocava la mesura. Una setmana després, la Junta de Tractament de la presó decidia que podia sortir diàriament a treballar i a fer de voluntari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor