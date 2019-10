VÍDEO Horrorland inaugura una segona temporada amb 11 atraccions i més del 70% d'entrades venudes #Berguedà https://t.co/2AP3QVLazL pic.twitter.com/aqM1Ieom9Q — NacióBerguedà (@NacioBergueda) October 4, 2019

Les portes del parc temàtic s'han obert al punt de les 7 de la tarda. Un dels directors del parc, David Moreno, ha donat la benvinguda a les desenes de persones que ja feien cua a l'entrada damunt de dos falsos contenidors de residus. "És el primer dia, això vol dir que els monstres es troben ansiosos per donar-ho tot", ha advertit als primers visitants d'aquest segona edició. Moreno ha instat també el públic a dedicar una forta ovació a totes les persones que fan possible el parc amb el seu esforç. Poc després, el Mortímer, la mascota d'Horrorland, i monstres i personatges de por diversos, amb serres mecàniques i altres ginys, han desfilat entre la multitud provocant els primers esglais.

Un dels directors del parc donant la benvinguda als visitants. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Horrorland vol seguir sent un referent en el món el terror i, per això, ha preparat una temporada amb novetats exclusives, ha explicat Moreno. Dues cases del terror, quatre express escape room, 1 camp de tir on disparar a zombis i dianes, i una nova extrem house protagonitzen aquest segon Halloween al parc del terror.



La Sílvia Clarés, de Manresa, visitava aquest vespre el parc per segona vegada, ja que també hi va estar la passada edició. Ho feia, però, acompanyada de dues amigues que s'estrenaven en l'experiència. "No m'ho he pensat en repetir, la veritat és que és una cosa nova que no ens queda lluny de casa, i teníem ganes de venir", ha explicat.

Visitants del parc de terror amb un dels monstres. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

En Gerard, en Miquel i en Martí són tres adolescents d'Avià que eren a Horrorland, acompanyats del pare d'un d'ells. Per a dos d'ells, era la primera vegada que visitaven el parc de terror. Han assegurat a aquest diari tenir moltes ganes de viure l'experiència de terror. "En tenim moltes ganes, però també ens fa força por", han comentat tot rient mentre feien cua en una de les atraccions d'enguany. Horrorland Park ha donat aquest vespre el tret de sortida a 18 dies de terror, adrenalina i diversió. El parc de terror ubicat a Cercs, als peus de l'antiga tèrmica, ofereix aquesta segona temporada un total d'11 atraccions, 8 d'elles 100% noves. A més, ja té més del 70% d'entrades venudes tot i haver augmentat els dies d'obertura. L'oferta de la nova temporada es complementa amb més animació de carrer, nous espectacles i una ampliació dels punts de restauració. Uns 800 visitants han estat avui els primers a gaudir-ne. A partir de demà dissabte l'aforament s'enfilarà a 1.500 visitants.Les portes del parc temàtic s'han obert al punt de les 7 de la tarda. Un dels directors del parc, David Moreno, ha donat la benvinguda a les desenes de persones que ja feien cua a l'entrada damunt de dos falsos contenidors de residus. "És el primer dia, això vol dir que els monstres es troben ansiosos per donar-ho tot", ha advertit als primers visitants d'aquest segona edició. Moreno ha instat també el públic a dedicar una forta ovació a totes les persones que fan possible el parc amb el seu esforç. Poc després, el Mortímer, la mascota d'Horrorland, i monstres i personatges de por diversos, amb serres mecàniques i altres ginys, han desfilat entre la multitud provocant els primers esglais.Horrorland vol seguir sent un referent en el món el terror i, per això, ha preparat una temporada amb novetats exclusives, ha explicat Moreno. Dues cases del terror, quatre express escape room, 1 camp de tir on disparar a zombis i dianes, i una nova extrem house protagonitzen aquest segon Halloween al parc del terror.La Sílvia Clarés, de Manresa, visitava aquest vespre el parc per segona vegada, ja que també hi va estar la passada edició. Ho feia, però, acompanyada de dues amigues que s'estrenaven en l'experiència. "No m'ho he pensat en repetir, la veritat és que és una cosa nova que no ens queda lluny de casa, i teníem ganes de venir", ha explicat.En Gerard, en Miquel i en Martí són tres adolescents d'Avià que eren a Horrorland, acompanyats del pare d'un d'ells. Per a dos d'ells, era la primera vegada que visitaven el parc de terror. Han assegurat a aquest diari tenir moltes ganes de viure l'experiència de terror. "En tenim moltes ganes, però també ens fa força por", han comentat tot rient mentre feien cua en una de les atraccions d'enguany.

8 noves atraccions úniques







D'altra banda, hi ha La Casa del Bosque, una nova casa de terror amb una temàtica molt més clàssica que recrea amb tot detall una casa encantada plena de fantasmes, esperits i efectes paranormals; i Survival Maze, un videojoc en primera persona en què els participants han de sobreviure en un laberint amb els pitjors assassins.

Mortimer, la mascota d'Horrorland amb altres personatges minuts abans de l'obertura. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

L'augment d'atraccions ha incentivat també l'augment la plantilla, ja que hi ha un 25% més de treballadors que l'any passat.



David Moreno ha explicat als mitjans que en 18 dies d'obertura passaran pel parc unes 25.000 persones. El parc ha rebut una allau de reserves de la Xina per al pont de l'1 de novembre, gràcies a una empresa especialitzada en oci per a xinesos, establerts aquí, que s'hi ha interessat.



També s'han rebut peticions a nivell europeu, sobretot del Regne Unit i Holanda,



"Ja està, ja hem obert un segon any, hi hem posat molta estima, molt esforç i molta passió que és el que compta", ha dit Moreno. El parc ha venut ja un 70% de les seves entrades. "L'any passat per aquestes dates teníem un 80% d'ocupació però també hi havia menys dies de marge, vam fer 15 dies, en aquesta edició hi ha 18 dies", ha reiterat. "Ens interessa, sobretot, que la gent que vingui s'ho passi bé i en gaudeixi", ha conclòs.

Unes 800 persones d'aforament en el primer dia del parc. Foto: Pilar Màrquez Ambròs D'entre les vuit noves atraccions, aquest 2019 destaca, d'una banda, la Zombie Killer, el camp de tir on pots caçar zombies, en què els visitants han de disparar a morts vivents i altres elements amagats en diferents escenaris , una experiència amb zones cobertes i descobertes carregada d'efectes especials que permet als participants afinar la seva punteria.D'altra banda, hi ha La Casa del Bosque, una nova casa de terror amb una temàtica molt més clàssica que recrea amb tot detall una casa encantada plena de fantasmes, esperits i efectes paranormals; i Survival Maze, un videojoc en primera persona en què els participants han de sobreviure en un laberint amb els pitjors assassins.L'augment d'atraccions ha incentivat també l'augment la plantilla, ja que hi ha un 25% més de treballadors que l'any passat. En aquesta edició hi treballen 170 persones. David Moreno ha explicat als mitjans que en 18 dies d'obertura passaran pel parc unes 25.000 persones. El parc ha rebut una allau de reserves de la Xina per al pont de l'1 de novembre, gràcies a una empresa especialitzada en oci per a xinesos, establerts aquí, que s'hi ha interessat.També s'han rebut peticions a nivell europeu, sobretot del Regne Unit i Holanda, gràcies a la distinció europea que va rebre el parc fa uns mesos als prestigiosos Scare Awards i que Moreno ha estat d'acord amb què era com guanyar "la Champions" dels parcs de terror. "Ja està, ja hem obert un segon any, hi hem posat molta estima, molt esforç i molta passió que és el que compta", ha dit Moreno. El parc ha venut ja un 70% de les seves entrades. "L'any passat per aquestes dates teníem un 80% d'ocupació però també hi havia menys dies de marge, vam fer 15 dies, en aquesta edició hi ha 18 dies", ha reiterat. "Ens interessa, sobretot, que la gent que vingui s'ho passi bé i en gaudeixi", ha conclòs.



Escape rooms ràpides, pioneres a Europa







Una altra de les novetats més esperades de la nova temporada és l’Extreme House. Enguany canvia radicalment la seva temàtica i deixa de ser una vivència grollera i sexualment explícita per convertir-se en Psycho Extreme: una atracció extrema de terror psicològic on els visitants viuen de manera individual i totalment immobilitzats l'ingrés en un antic hospital psiquiàtric. Es tracta d'una proposta per a majors de 18 anys que conté escenes de foscor total, aïllament i contacte directe amb els actors.

Mortimer, la mascota d'Horrorland. Foto: Pilar Màrquez Ambròs Una nova modalitat d'escape room fins ara mai vista en què la rapidesa i l'adrenalina són clau per poder sortir-ne viu, són les Express Escape Room. Aquest any a Horrorland hi ha quatre sales d'aquest tipus, cadascuna completament diferent de les altres, amb emocions trepidants i totalment immersives: Elevator, Freak Show, Subway i Torture. Els visitants hi han d'entrar en grups de sis persones.Una altra de les novetats més esperades de la nova temporada és l’Extreme House. Enguany canvia radicalment la seva temàtica i deixa de ser una vivència grollera i sexualment explícita per convertir-se en Psycho Extreme: una atracció extrema de terror psicològic on els visitants viuen de manera individual i totalment immobilitzats l'ingrés en un antic hospital psiquiàtric. Es tracta d'una proposta per a majors de 18 anys que conté escenes de foscor total, aïllament i contacte directe amb els actors.

Cues en una de les cases de terror d'Horrorland. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Visitants el primer dia de la segona temporada d'Horrorland. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Un dels personatges d'Horrorland. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Zona de jocs a Horrorland. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor