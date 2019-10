Mor ofegat un home d'uns 70 anys a la platja Capellans de Salou

Un home d'uns 70 anys que anava indocumentat ha mort aquest divendres a la platja Capellans de Salou (Tarragonès), segons ha informat Protecció Civil. Els fets han tingut lloc cap a les quatre de la tarda, i en el moment del succés la platja estava vigilada i hi onejava la bandera verda, ha informat la mateixa font.L'home ha estat atès pels efectius de dues ambulàncies que ha mobilitzat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però no s'ha pogut fer res per salvar la vida del banyista.

