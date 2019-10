El cinema espanyol guanya terreny a Sitges

Les millors pel·lícules del dia

Una imatge del film espanyol. Foto: Festival de Sitges.

El protagonista del dia

Un fotograma de La jauría. Foto: Festival de Sitges

L'acte més destacat de la jornada

Una de les participants de la zombie walk de Sitges Foto: Adrià Costa

Diverses persones gaudeixen de la zombie walk de Sitges Foto: Adrià Costa

Cap de setmana de cinema espanyol a Sitges . Aquest dissabte han aterrat al festival 3 òperes primes fetes a l'Estat: La jauría, Paradise Hills i Ventajas de viajar en tren. La gran protagonista, però, ha estat aquesta última: el film ha seduït els espectadors del certamen amb la seva originalitat i amb unes actuacions excel·lents.Els zombies també han tingut el seu espai al festival amb la pel·lícula Little Monsters, protagonitzada per Lupita Nyong'o, guanyadora d'un Oscar per 12 Years a Slave.En la roda de premsa de presentació Àngel Sala, director del festival, va assegurar que Ventajas de viajar en tren seria una de les sorpreses d'aquesta edició i ho va encertar. Aquesta comèdia negríssima, basada en la novel·la d'Antonio Orejudo de títol homònim, no ha deixat indiferent el públic de Sitges. El seu guió, irreverent i amb un ritme que va in crescendo, la converteixen en una de les pel·lícules espanyoles més importants de l'any.A més d'aquesta cinta, avui també ha estat el torn de Little Monsters, un film que promet molt al principi, però que acaba sent irregular. L'humor audaç i l'atreviment dels minuts inicials es van diluint a mesura que els zombis guanyen protagonisme, deixant un gust agredolç.El protagonista del dia d'aquesta tercera jornada del festival ha estat el cinema espanyol. Avui s'han pogut veure les òperes primes Paradise Hills, La jauría i Ventajas de viajar en tren, tres dels films més sorprenents del certamen i que compten amb actors tan reputats com Luis Tosar, Ernesto Alterio, Macarena García i Lluís Soler.A més, aquest dissabte també s'ha pogut gaudir d'un altre film estatal: Sesión Salvaje, un documental que recorre l'època daurada del cinema de gèneres a Espanya, des dels westerns rodats a Almeria fins a les pel·lícules de terror, passant pel destape i el denominat cinema quinqui.Com ja és tradició, aquest primer dissabte de festival els zombies han tornat a envair els carrers de Sitges. Enguany l'encarregat de donar el tret de sortida a la zombiewalk ha estat el director i productor nord-americà Charles Band.D'altra banda, avui també ha tingut lloc la taula rodona Com crear un monstre, que ha comptat amb la participació especial de Javier Botet (actor), Paco Plaza (director de cinema) i José Manuel Meneses (tècnic d'efectes especials de maquillatge).

