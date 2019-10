El preu de la cervesa molesta més al turista que la inseguretat

VALORACIÓ DE DIFERENTS ASPECTES DEL TURISME A CATALUNYA (DE 0 A 10)

PERCENTATGE DE TURISTES MOLESTOS PER LES AGRESSIONS O ROBATORIS, EL 2016 I EL 2018, EN FUNCIÓ D'ON PROVINGUIN

PERCENTATGE DE TURISTES MOLESTOS PELS PREUS A BARS, RESTAURANTS I DISCOTEQUES, EL 2016 I EL 2018, EN FUNCIÓ D'ON PROVINGUIN

PUNTUACIÓ QUE POSEN ELS TURISTES A LA SEGURETAT A CATALUNYA, EL 2016 I EL 2018, EN FUNCIÓ D'ON PROVINGUIN

El debat de la seguretat ha marcat en bona part l'estiu, amb una derivada nítida sobre quin impacte pot tenir la delinqüència en el turisme. Una enquesta encarregada per la Generalitat i feta als turistes, però, assenyala que la seva percepció és ben diferent, atès que la sensació d'inseguretat és similar a la d'altres països i que allò que causa més molèstia -i en clar ascens- és el preu dels bars, restaurants i discoteques, molt per sobre que els intents d'agressió o robatori.El sondeig, en tot cas, fa referència als visitants que van venir el 2018, per bé que llavors les dades de criminalitat ja havien començat a créixer de forma rellevant i que els resultats de l'estudi es van fer públics a finals d'aquest setembre . Els enquestats són residents de França, Itàlia, Alemanya, Regne Unit, països nòrdics, Holanda i Bèlgica, però també de Catalunya o la resta de l'Estat que hagin fet turisme per Catalunya durant l'any passat.Segons aquestes dades, els intents d'agressió o robatori van suposar una molèstia molt negativa per a un 15,3% dels turistes, especialment per als dels països nòrdics (26,5%) o el Benelux (19,6%), però, en tots els casos, per sota del preu dels bars, discoteques i restaurants, que van incomodar molt al 25,3% d'enquestats. El cost de la cervesa i altres begudes i menjars va ser especialment molest per als turistes espanyols (38,1%), nòrdics (30,5%), catalans (26,7%) i del Benelux (25,7%).Altres problemes destacats van ser l'excés de soroll i gent (23,9%) o l'atenció lingüística (21,7%), malgrat que, en aquest cas, el problema no és només l'anglès, ja que els més crítics són els turistes espanyols, que ho citen en un 35,4% dels casos, potser incòmodes per la presència del català. L'excés de construcció o els atemptats paisatgístics (20,3%) són igualment molèsties superiors que els robatoris.La sensació d'inseguretat, igualment, no era gens generalitzada entre els turistes, els quals puntuen amb un 7,84 sobre 10 la seguretat que van sentir, molt similar a la nota que posen en relació a la seguretat de les altres destinacions, d'un 7,96. La petita diferència respon sobretot a que els turistes espanyoles posen una nota baixa a la seguretat a Catalunya (7,01) i molt alta a les altres destinacions (8,03), mentre que els turistes d'altres indrets posen quasi la mateixa nota en els dos casos.En tot cas, allò més valorat pel turista és el clima (8,54), els pobles i ciutats (8,41) o la restauració (8,26), mentre que les limitacions més clares que troben són la poca adaptació per a la gent gran (6,99) o les persones amb discapacitats (7,38) o les poques activitats per a nens (7,02). L'ambient nocturn (7,74) també rep menys nota que la seguretat, potser precisament pels preus excessius que causen tantes molèsties.Una altra via per analitzar fins a quin punt la inseguretat és un problema ara passa per comparar les molèsties que provoquen els robatoris o agressions, entre un sondeig molt similar elaborat el 2016 i aquest darrer, en funció de la nacionalitat del turista. En quasi tots els casos, el percentatge de preocupació es manté estable, excepte entre els turistes nòrdics o britànics, on creix vuit i quatre punts respectivament. En canvi, en els turistes del Benelux cau dos punts i mig i, en els francesos, més d'un punt.Per contra, la preocupació pels preus dels bars, restaurants i discoteques, en els mateixos dos anys d'anàlisi, s'ha disparat entre els turistes de la majoria de països. En el cas dels nòrdics, la preocupació ha passat del 7,9% al 30,5% de les respostes del 2016 al 2018, en els turistes del Benelux ha pujat del 8,4% al 25,7%, en els del Regne Unit, del 5,2% al 21,1%, i en els d'Alemanya, del 8,8% al 18,8%. En tots els casos, la molèstia s'ha multiplicat per dos, tres o quatre, mentre que tan sols s'ha mantingut estable entre els turistes catalans i francesos.Finalment, l'evolució de la nota que posen a la seguretat del país tampoc no varia massa en cap cas, senyal que la preocupació no ha crescut del 2016 al 2018. De fet, en tots els casos menys entre els turistes espanyols i nòrdics, la puntuació sobre la seguretat creix en aquest període, per bé que de forma molt lleu.

