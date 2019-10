Torrent respon al govern espanyol que no censurarà els diputats

El president del Parlament, Roger Torrent, ha recriminat al govern espanyol que els recursos que ha aprovat presentar al Tribunal Constitucional aquest divendres durant Consell de Ministres contra els punts de la resolució del Parlament del 25 de juliol –el que defensa del drets d'autodeterminació i el de reprovació del rei Felip IV- no resoldran el conflicte "de naturalesa política" obert amb Catalunya.El president ha defensat que a la cambra catalana "s'hi ha de poder parlar de tot" i no només d'allò que agradi al govern espanyol. Sobre un possible desacatament a les sentències, Torrent ha deixat clar que la mesa que presideix "no farà de Tribunal Constitucional en petit". "No censurarem la lliure expressió dels diputats", ha avisat.

