Nikolaj Coster-Waldau captiva Sitges

Imatge de Ready or Not Foto: Festival de Sitges.



L'actor Nikolaj Coster-Waldau a l'Auditori, aquest divendres. Foto: Albert García

Banderes de la casa Lannister, mans daurades i blue rays amb totes les temporades de Game of Thrones. Aquests són només alguns dels objectes amb què els fans de la famosa sèrie esperaven, nerviosos, Nikolaj Coster-Waldau al Festival de Sitges . I és que l'actor, conegut pel seu paper de Jamie Lannister, ha passat aquest divendres pel certamen per presentar Suicide Tourist, pel·lícula que protagonitza.A banda aquest film, avui també han destacat The Lodge i Ready or Not, dues propostes molt diferents, però que han seduït per igual al públic del festival.The Lodge i Ready or Not han fet gaudir aquest divendres el públic de Sitges. La primera amb un terror atmosfèric que hipnotitza des del minut zero i la segona amb humor negre tacat de sang d'aquells que tant agrada als fans del gore.A The Lodge, L'Aidan i la Mia, es resisteixen a acceptar la nova nòvia del seu pare; però, tot canvia quan es tanquen en una casa enmig d'un passatge gelat...A Ready or Not la majoria de l'acció també transcórrer dins d'una casa, però el punt de partida de la trama és molt diferent. Tot comença amb un casament i una tradició familiar macabra: que la núvia miri de sobreviure la nit de noces mentre els altres intenten caçar-la.Nikolaj Coster-Waldau ha estat el centre d'atenció de la segona jornada del festival. El fenomen de Game of Thrones s'ha fet evident a l'Auditori, on una hora abans que comencés Suicide Tourist -pel·lícula que venia a presentar-, ja s'aplegaven desenes de seguidors de la sèrie. L'actor ha volgut tenir un detall amb tots ells i ha intentat signar un per un els autògrafs que li han demanat.La rebuda de Suicide Tourist, en canvi, ha estat menys efusiva. La pel·lícula, un drama amb muntatge oníric, s'ha hagut de conformar amb l'aplaudiment discret de l'Auditori. Malgrat tot, es tracta d'un film que sap intrigar i que fa reflexionar sobre un tema controvertit: l'eutanàsia.Aquest divendres la literatura també ha tingut l'espai al festival. S'han presentat les col·leccions Esenciales Minotauro y Bibliotecas de Autor i la novel·la En pie de guerra.Per explicar-ne tots els detalls, han passat per la carpa FNAC la Natalia Sánchez i la Vicky Hidalgo, d'Ediciones Minotauro, i Julián Sánchez Caramazana, autor d'En pie de guerra.

