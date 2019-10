La Cecot no avala la vaga general de l'11 d'octubre

La patronal vallesana Cecot no avala la vaga general convocada per la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) l'11 d'octubre, un dels dies en què podria sortir la sentència del judici de l'1-O.L'organització empresarial ho ha assegurat en un comunicat en el qual ha defensat que una aturada "no és la resposta adequada per canalitzar el malestar d'una part important de la societat catalana". A més, la Cecot ha dit que no creu que una vaga general sigui un "instrument òptim i efectiu" per aportar "solucions reals" i ha apostat per "continuar treballant" amb tots els altres agents socials per aportar propostes fruit del diàleg.Amb tot, la patronal ha admès que "comparteix" algunes de les reivindicacions que han portat als sindicats independentistes a convocar la vaga. Segons la Cecot, les vagues generals "són instruments pensats per resoldre conflictes laborals". "Creiem que no és convenient traslladar la conflictivitat política al si de les empreses i generar un impacte econòmic que perjudica tant les empreses, com els treballadors catalans", han afegit.La patronal, assegura, continuarà "amatent" a les decisions polítiques que tinguin incidència sobre l'activitat empresarial i vetllarà perquè les conseqüències d'aquestes decisions no afectin negativament al desenvolupament del teixit empresarial català. La Intersindical-CSC i la IAC-CATAC promouen una aturada de 24 hores a tota Catalunya per un dels dies en què podria sortir la sentència del judici al Tribunal Suprem per l'1-O. Segons la Intersindical-CSC, la vaga es convoca perquè segueixen sense resoldre's les reivindicacions econòmiques i socials de les últimes mobilitzacions, com la derogació de la reforma laboral, la manca d'un salari mínim més elevat, o la promoció de la igualtat. A més, recorden que el sindicat està compromès amb els drets nacionals, que considera que afecten, també, la situació laboral.

