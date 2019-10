Cinc marxes de 100 quilòmetres durant tres dies: la resposta de l'ANC i Òmnium a la sentència

⬛️⬜️❗️ Anunciem les Marxes per la Llibertat



5 marxes populars sortiran de 5 llocs diferents i confluiran a Barcelona com una de les respostes a la sentència del Suprem.



El dia de la sentència, concentracions. Estigues a punt per mobilitzar-te.#ObjectiuIndependència pic.twitter.com/NAME3TvFv2 — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) October 4, 2019

Elisenda Paluzie i Marcel Mauri han detallat aquest divendres quina serà la resposta de les entitats a la sentència de l'1-O: cinc marxes des de diferents punts del país que, durant tres dies, recorreran 100 quilòmetres fins a Barcelona. Així ho han explicat els dirigents de l'ANC i Òmnium, confirmant i detallant la informació avançada pel membre del secretariat de la primera entitat David Fernàndez , que va apuntar que l'objectiu era col·lapsar la xarxa viària. Partits i entitats van cridar, en un acte unitari l'1 d'octubre, a la mobilització pacífica i desobedient per respondre a la previsible condemna Les cinc marxes, que es preveuen massives i s'han batejat com Marxes per la Llibertat, sortiran de Girona, Vic, Berga, Tàrrega i Tarragona i, mentre el primer i el segon dia es recorreran dues etapes de 20 quilòmetres cadascuna -40 quilòmetres en total, per jornada-, el tercer només se'n caminaran 20 més i s'arribarà a la capital catalana el migdia. El mateix dia que es doni a conèixer la sentència, les dues entitats convocaran concentracions a diferents punts del país, a les 20h.Les entitats no han concretat quan començaran aquestes marxes, per bé que serà dies després de la sentència. La intenció és implicar tot el territori, de manera "transversal" i "plural" i retornar a la ciutadania el paper "protagonista" de les mobilitzacions, així com Paluzie i Mauri concreten que els participants no hauran de recórrer tots els 100 quilòmetres, sinó que triaran en quines etapes participar.Segons els seus impulsors, les marxes estan inspirades amb d'altres marxes pacífiques històriques, com la marxa de la sal de Gandhi o la marxa sobre Washington de Martin Luther King, i clamaran per la llibertat dels presos i exiliats, contra la repressió i per reivindicar el dret a l'autodeterminació. Cada etapa començarà i acabarà en un nucli urbà des d'on s'oferirà a preu simbòlic esmorzar, dinar i sopar populars, i s'hi podrà pernoctar de forma gratuïta per seguir l'endemà. Caldrà, però, reserva prèvia a un web que s'activarà aquest mateix divendres al vespre.

