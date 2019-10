Soto del Real dispersa en mòduls diferents els set CDR empresonats

Els set independentistes detinguts el 23-S es troben des de dimecres en set mòduls diferents, on comparteixen espai amb altres presos. Segons han confirmat fonts de la defensa a l'ACN, en els darrers dies s'ha anat assignant els mòduls de destí de manera que tots ells han anat deixant els mòduls d'ingrés on es trobaven i són ara separats.Les mateixes fonts expliquen que tot i que la normativa de presons ho permet no tindria per què ser així i ho veuen com a part d'una "estratègia". En tot cas, els advocats treballen ja en un escrit perquè els seus clients puguin ser traslladats a Catalunya.Entenen que "en primer lloc han de quedar en llibertat" però demanaran que els traslladin a centres penitenciaris catalans mentre no es resolgui la petició.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor