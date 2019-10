El 85% de catalans avala les restriccions als cotxes contaminants

PERCENTATGE DE CATALANS QUE PRENEN MESURES PER...

Barcelona es prepara per decretar la zona de baixes emissions i restringir així l'accés als vehicles més contaminants a partir del gener. Una mesura que, a diferència del que va ocórrer a Madrid, no ha generat massa crítiques polítiques de la dreta. De fet, iniciatives d'aquest estil generen un gran consens en la societat, tal com reflecteix una enquesta de seguiment d'indicadors de sostenibilitat encarregada per la Generalitat, la qual conclou que un 85% dels catalans està d'acord en aquestes restriccions.El sondeig, fet a 1.001 ciutadans entre el novembre i el desembre de l'any passat -per bé que no es va fer públic fins al juliol-, evidencia que les limitacions de circulació o les restriccions a determinats cotxes tenen un ampli suport que no depèn de si aquestes se circumscriuen a períodes d'alta contaminació o si són permanents.Un 87% dels catalans està bastant o totalment d'acord en limitar la circulació en determinats centres urbans en episodis de contaminació aguda, un percentatge que cau només al 84% si es generalitza sense limitacions. Igualment, el rebuig a la mesura també creix tan sols del 10% al 13% en passar d'una a altra circumstància.Pel que fa a les restriccions de vehicles més contaminants com la que s'implementarà a Barcelona, un 88% d'enquestats les veu bé en moments d'alta contaminació, per un gairebé idèntic 85% que l'avala en tot moment. El rebuig d'aquesta mesura, però, és lleugerament inferior al de la limitació en determinats centres urbans, del 8% o del 10% en funció de si és puntual o permanent.Aquestes opcions, a més, són transversalment acceptades, amb amplis i similars marges, independentment de les edats, lloc de naixement, residència, nivell d'estudis o situació laboral dels enquestats. Sigui com sigui, aquestes entrevistes es van fer fa gairebé un any, quan encara no se sabia que s'impulsaria aquesta mesura a Barcelona i, per tant, no demanaven per aquesta aplicació concreta, sinó en genèric.Preguntats pel canvi climàtic, un 44% afirma estar-ne molt preocupat i un 46%, bastant, un 3% en resta indiferent, un 5% n'està poc preocupat i un 1%, gens -els percentatges no sumen 100 pels decimals i arrodoniments-. Amb una o altra intensitat, el nivell de preocupació és similar al de les enquestes dels anys anteriors, del 90%.Així mateix, un 83% de catalans assegura que pren mesures per fer front al canvi climàtic -de nou, un percentatge similar al d'anys previs-, especialment el reciclatge (43%), l'ús de transport públic (20%) o prioritzar els trajectes a peu o en bici (19%). Igualment, un 87% afirma que intenta estalviar aigua, sobretot dutxant-se en lloc de banyant-se o tancant bé les aixetes (23% en cada cas), així com també tancant-les mentre es renten les dents o s'afaiten (19%).Pel que fa a l'estalvi d'energia, un 82% dels enquestats fan esforços en aquest sentit. Les mesures més citades són evitar els trajectes en vehicles si és possible (39%) o usant el transport públic (34%). Uns percentatges superiors als citats anteriorment pel que fa a les mateixes mesures en relació al canvi climàtic perquè, en tractar-se de preguntes obertes, alguns enquestats no devien tenir en compte que, a més de l'estalvi d'energia, aquestes qüestions també permeten frenar el canvi climàtic.Finalment, un 88% de catalans afirma que intenta generar menys residus, principalment seleccionant-los (49%) o portant cabassos o carretons en anar a comprar (43%). Tenen menys adhesió accions com la compra de productes no envasats (17%) o el seu reaprofitament (6%).

