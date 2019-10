VÍDEO Ortega Smith assegura que les Tretze Roses «violaven, torturaven i assassinaven vilment»

VÍDEO | Ortega-Smith: "Las Trece Rosas lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente" https://t.co/ZFOS59kknU pic.twitter.com/0MJdUaRyQD — Cadena SER (@La_SER) October 4, 2019

😡 Asco es lo que sentimos al escuchar las palabras de Ortega Smith sobre las trece rosas.



Pero lo verdaderamente lamentable es que #PP y #Cs no sean capaces de desmarcarse de estas manifestaciones, sean cómplices de sus actos y socios de Gobierno.https://t.co/HRCFFjumhX — PSOE (@PSOE) October 4, 2019

El secretari general del partit d'ultradreta Vox, Javier Ortega Smith, ha assegurat que durant la Guerra Civil Espanyola va haver crims de tots dos bàndols i ha destacat que les tretze dones conegudes com les Tretze Roses "torturaven, assassinaven i violaven vilment" en les txeques de Madrid, per la qual cosa, segons afirma ell, "van perdre tots els espanyols" durant la guerra.En una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, Ortega Smith ha fet aquestes declaracions per explicar per què Vox està en contra de la Llei de Memòria Històrica que "només busca dividir-nos una altra vegada als espanyols" en parlar de que hi havia un bàndol " bo i dolent, de guanyadors i perdedors "quan" en realitat va haver-hi crims en tots dos bàndols ".Segons ha explicat La Sexta, la sentència que va condemnar les tretze joves a ser executades pel bàndol de Franco no recull cap prova de les acusacions que esmenta Ortega Smith. Tampoc ho fa el sumari guardat a l'arxiu històric del Ministeri de Defensa."Jo no li tinc cap por a la història, però si anem a parlar de memòria històrica cal parlar de tota no només d'una part, sinó de tot el que va passar perquè no torni a passar, com per exemple, que hi ha pocs reportatges parlant de les noies de Madrid, les '13 Roses 'que torturaven, assassinaven i violaven vilment i és que una guerra és una situació terrorífica en què es perd el concepte de justícia ", ha assenyalat Ortega Smith.Segons la seva opinió, el que cal fer és "buscar la fraternitat, tancar ferides i evitar que les generacions futures ho repeteixin", però "no canviar la història" del país. Per això, ha insistit, en què Vox està en contra d'una llei que "imposa una determinada opinió". "El gran problema és que vol escriure una forma de la història i per això ens oposem, la història no cal jutjar-la ni condemnar-la", ha afegit.El secretari general de Vox ha criticat que el Govern de Pedro Sánchez vulgui "imposar" a través de la llei de Memòria Històrica una "espècie de Gran Germà que tot ho veu i diu el que és veritat i el que és mentida" de la història d'Espanya. Segons ha explicat, Vox vol tallar aquest camí que intenten imposar els socialistes perquè sinó "tot el que se surti del que marca els gurus de la política és considerat feixista o neonazi".Diversos partits han respost les declaracions d'Ortega Smith, considerant-les una "barbaritat" o fins i tot, un "fàstic".Eren tretze dones joves afusellades el 5 d'agost de 1939 a Madrid, quatre mesos després del final de la Guerra Civil. Totes elles formaven part de les Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) i tenien entre 18 i 29 anys. El Consell de Guerra que les va jutjar de forma sumarísima les va acusar de "culpables d'adhesió a la rebel·lió". Les seves morts van despertar una repercussió immensa per tot el país, pel bàndol republicà i arreu del món.

