VÍDEO Un grup d'ultres boicoteja la nova pel·lícula d'Amenábar en un cinema de València amb crits d'«Arriba España»

Un cine de Valencia. Se proyecta la película "Mientras dure la guerra" de Amenábar.

Entran unos ultras de extrema derecha/fascistas con gritos de "Arriba España" y "Viva Cristo Rey".

La sala termina siendo desalojada.pic.twitter.com/v3MZid1PFu — ♏ M. M. Novau 🎗💜 (@MmNovau) October 3, 2019

Un grup d'ultradreta feixista va intentar boicotejar la projecció de la pel·lícula Mientras dure la guerra, del director Alejandro Amenábar en un cinema de la ciutat de València durant la tarda de dijous passat. El film reflecteix el suport inicial de l'escriptor Miguel de Unamuno el cop militar franquista i el replantejament d'aquesta postura davant la deriva sagnant del conflicte i l'empresonament d'alguns dels seus companys.A l'inici de la projecció, un reduït grup de persones va desplegar una pancarta amb el lema "Únete a la resistencia España 2000" i va proferir crits com "Arriba España" i "Viva Cristo Rey", tal com es pot veure en un vídeo penjat a xarxes socials per la pròpia formació d'ultradreta, que diu que la pel·lícula "explica la història de forma esbiaixada i plena d'errors històrics".Diversos dels espectadors presents van mostrar el seu disgust per l'actuació dels radicals i els van exigir que callessin. D'altres, al voltant d'una quinzena, van abandonar la projecció, alguns d'ells "amb molta ansietat", i van ser atesos per personal de la sala, que va procedir a retornar l'import de les entrades.A més, es va avisar la Policia Local, que va identificar sis persones i va aixecar acte per una presumpta infracció de la Llei de Seguretat Ciutadana. El procediment queda en mans ara de la delegació del govern espanyol al País Valencià, segons han explicat a Europa Press fonts municipals.

