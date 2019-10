​El Cavatast de Sant Sadurní d'Anoia aposta per la gastronomia d'alta qualitat

El Cavatast de Sant Sadurní d'Anoia , la fira que uneix gran part dels productors de cava del país, arriba aquest cap de setmana a la 23a edició apostant per incloure la gastronomia d’alta qualitat als expositors de restauració.Enguany, la mostra acollirà trenta cinc expositors, vint-i-sis que oferiran tastos de cava i vuit de gastronomia. La mostra se celebrarà des d'aquest divendres i fins al diumenge 6 d'octubre i la inauguració estarà encapçalada per la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà.Aquesta nova edició del Cavatast consolida la seva aposta pels tastos i maridatges dels cellers participants que s'organitzen al Celler de la Fassina, ja que és una de les propostes que genera més acceptació entre el públic assistent.L'alcalde de Sant Sadurní d’Anoia, Josep Maria Ribas, exploca que la fira "està pensada per atraure i incloure públic de totes les edats, ja que es podrà gaudir de maridatges musicals, un escape room, un tast al campanar de l'església o un tastet de la Festa de la Fil·loxera".Els organitzadors del Cavatast han treballat per la logística i facilitar l'estada als assistents. Per això, per evitar les cues que es formaven en edicions anteriors, aquest any hi haurà un únic tiquet que servirà per les consumicions de cava i els tastos gastronòmics.

