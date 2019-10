Inquietud als comuns per la reacció del Govern a la proposta d'apujar la taxa turística a Barcelona

El govern municipal de Barcelona va presentar el 4 d'octubre la primera proposta de pressupostos municipals per al 2020. En el capítol d'ingressos, l'executiu d'Ada Colau compta amb els 20 milions d'euros que l'Ajuntament rebria si es materialitza l'acord municipal per multiplicar el preu de la taxa turística . A iniciativa d'ERC, els comuns, el PSC i JxCat van donar suport a la proposta, donant per fet que seria fàcil materialitzar-la. El camí, però, es pot complicar. La Generalitat ha evitat comprometre-s'hi en primera instància i això ha provocat inquietud al partit de Colau.Per ratificar l'increment és necessari que el Govern traslladi la iniciativa al Parlament i que la cambra aprovi una modificació de la llei de l'impost sobre les estades en establiments turístics. Un mecanisme que es podria activar amb la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, encara en elaboració i que poden tenir en els comuns un soci si fructifiquen les negociacions entre grups parlamentaris.En el moment de presentar la proposta d'apujar la taxa turística, els quatre grups implicats van donar per fet que el camí per fer-la realitat feia baixada. El regidor de pressupostos, Jordi Martí -Barcelona en Comú-, va expressar la confiança que s'aprovés de forma "immediata" i va preveure que la ratificació seria "senzilla", tenint en compte que JxCat i republicans comparteixen Govern.Un optimisme que s'ha evidenciat excessiu després que el director general de Turisme del Govern, Octavi Bono, hagi evitat donar llum verda automàticament a la proposta i avisés que abans caldria escoltar el sector turístic. Bono, això sí, es va comprometre a estudiar "rigorosament" l'acord municipal.Les declaracions de Bono han despertat recels a Barcelona en Comú. Fonts de la formació consideren, en declaracions a, que seria "molt greu" que ERC i JxCat "no assumissin el seu compromís". "Seria una burla als veïns de Barcelona", asseguren. "Seguim confiant que els partits que ens hem posat d'acord al ple de l'Ajuntament compliran a la Generalitat", apunten. La reacció del Govern en canvi, coincideix en gran part amb la postura del regidor de Turisme, Xavier Marcé (PSC). En el moment de presentar l'acord, Marcé ja va avisar que caldria definir l'increment de la taxa amb els operadors turístics i va demanar buscar la seva "complicitat".ERC és el grup impulsor de l'acord i es mostra caut amb les valoracions del director general de Turisme del Govern. "Ens sembla lògic i necessari que vulgui escoltar totes les parts", asseguren les fonts dels republicans consultades, que qualifiquen de "bon senyal" l'acord d'una majoria del ple per fer realitat la mesura. En una línia similar s'expressen des de JxCat, que emmarca en "l'exercici de responsabilitats" del Govern el diàleg amb el sector turístic abans de donar llum verda a l'acord municipal. "Actuaran amb rigor i escoltant tots els actors", asseguren fonts del grup.Actualment, la taxa que cada turista paga per dormir a la ciutat oscil·la entre els 0,65 i els 2,25 euros. Si la proposta d'increment de l'Ajuntament es fa realitat, el consistori incrementaria en 20 milions d'euros els seus ingressos anuals. La falta d'acord entre les administracions, però, no és l'únic obstacle que haurà d'afrontar. El Gremi d'Hotels de Barcelona i l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona ja han avisat que recorreran als tribunals si la mesura s'acaba aprovant.

