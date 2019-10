Joana Ortega serà la nova secretària general de l'ACM

Ortega, que deixarà d'estar inhabilitada el 20 d'octubre, agafarà el relleu d'Albert Batalla a la secretaria general de l'ACM

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) tindrà nova secretària general en els propers dies. Es tracta de Joana Ortega, vicepresidenta del Govern entre el 2010 i el 2015 i responsable de la logística de la consulta del 9-N, segons avança el nou president de l'entitat, Lluís Soler , a. "Té ascendència sobre el món local perquè era responsable de Governació en els executius d'Artur Mas, té importància simbòlica pel 9-N i ha estat inhabilitada amb totes les conseqüències", apunta Soler. La inhabilitació d'Ortega acaba a partir del 20 d'octubre, segons va fixar el Tribunal Suprem.La proposta del nou president de l'ACM, que també és alcalde de Deltebre, ja ha estat comunicada als responsables de l'organització i es concretarà en la reunió de la direcció programada per dilluns vinent. L'exvicepresidenta, que va deixar el Govern en el moment del trencament entre Unió -partit al qual pertanyia- i Convergència, l'any 2015, assumirà el càrrec que ha ocupat en els últims mesos Albert Batalla, exdiputat i exalcalde de La Seu d'Urgell. "És una forma de dignificar i reconèixer persones que han estat vitals en el procés", assegura Soler, que veu en el nomenament la "restitució efectiva" d'una de les primeres dirigents que va patir la judicialització del procés.En concret, Ortega va rebre una inhabilitació de setze mesos per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Tot i descartar-se la malversació de fons públics, el cas va arribar al Tribunal de Comptes, que va imposar tant a l'exvicepresidenta com a Mas, Irene Rigau i Francesc Homs una multa propera als cinc milions d'euros. A principis d'agost, i gràcies a la caixa de solidaritat , la quantitat va ser sufragada. En tot aquest procés, Ortega s'ha mostrat allunyada de la política de partits."No podem escollir una persona en clau de partits, sinó triar el perifl ideal per a cada responsabilitat", destaca Soler. L'alcalde de Deltebre va arribar fa tan sols uns dies a la presidència de l'ACM, on ha agafat el relleu de David Saldoni, que al seu torn va assumir el càrrec de mans de Miquel Buch quan se'l va nomenar conseller d'Interior. Per a la màxima responsabilitat de l'entitat també es van tenir en compte els noms d'Anna Erra, alcaldessa de Vic i diputada de Junts per Catalunya (JxCat), i el d'Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat. Soler forma part de la direcció del PDECat.Una de les primeres activitats del nou president va ser reunir-se amb Quim Torra al Palau de la Generalitat aquest dimecres. Torra reclamarà el suport del món local quan arribi la sentència del Tribunal Suprem, i per això aquest mateix divendres s'ha citat amb els responsables de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). Totes dues organitzacions van jugar un paper en l'1-O, fins al punt que els seus presidents -Neus Lloveras i Miquel Buch- van afrontar investigacions judicials En un acte organitzat per Fibracat el 6 de juny, Ortega va assegurar que tenia ganes de tornar a la política. "Em sento amb el deure de fer-ho", assenyalava en declaracions a NacióDigital . L'exvicepresidenta es va incorporar al maig com a assessora de "projectes transversals" en matèria de foment de l'economia productiva a la conselleria d'Empresa i Coneixement, liderada per Àngels Chacón. Entre les seves funcions també hi ha havia la d'encarregar-se de preparar la documentació que el Departament tramita al consell tècnic sobre aquest tipus de projectes i la d'elaborar informes sobre els resultats de la seva aplicació, segons constava en el nomenament.A partir dels propers dies, Ortega passarà a centrar-se en la seva nova feina com a secretària general de l'ACM. Una plaça cobejada per diversos sectors de JxCat, però per a la qual finalment Soler ha decidit situar una dirigent amb càrrega simbòlica i que té l'experiència d'haver tractat amb el món local quan tenia responsabilitats de Govern.

