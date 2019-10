SOS de TV3: ni sèries pròpies ni Super3

La vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha denunciat la situació de la televisió pública i de la falta de recursos econòmics, situació que ha afectat "de manera severa" diversos àmbits, com la compra de programes o els drets d'emissió de sèries i pel·lícules. Els dos grans afectats són el canal infantil Super3 i la creació de sèries de producció pròpia per part de TV3. Tot i això, la televisió pública de Catalunya rebrà onze milions d'euros extres aquest any. "Si no revertim la situació, correm un risc molt alt de ser residuals en el futur, de desaparèixer com a opció competitiva en l'oferta audiovisual", ha advertit Llorach en la compareixença de la Comissió de Control al Parlament de Catalunya sobre l'actuació de la CCMA. La vicepresidenta de l'ens públic assegura que "fa molt de temps que no poden dotar el canal infantil del finançament necessari". El Super3, segons explica Llorach, és un "àmbit estratègic clau per al futur de l'audiovisual en llengua catalana".El canal 3xL, un dels canals amb més èxit de la televisió catalana, va cessar les seves emissions el 2012, després de dotze anys. El doblatge en llengua catalana de sèries i pel·lícules segueix en caiguda, arran de la congelació dels pressupostos de la Generalitat des de 2016. Les sèries en català o fetes a Catalunya, cada vegada són menys o acaben sent capitalitzades per altres plataformes o empreses.El director de TV3, Vicent Sanchis, ha advertit que, a hores d'ara, la televisió pública només té prevista una sèrie de ficció per al 2020. Ha insistit que la precarietat s'està fent "crònica" i això afecta a la capacitat de TV3 a l'hora de produir o adquirir noves sèries. Sanchis ha dit que de cara a l’any vinent “el primer trimestre està lleugerament sòlid, el segon és líquid, i el tercer i quart són gasosos; només tenim assegurat el primer”, ha constatat. Sèries com Les de l'hoquei, Nit i Dia o Merlí, amb un gran reclam internacional a través de la plataforma Netflix , són dos dels màxims exponents de les produccions catalanes i del seu nivell qualitatiu.A la Comissió de Control, Llorach ha avançat que el Govern aportarà finalment 10,8 dels 16 milions d'euros extraordinaris sol·licitats enguany, però ha advertit de la "descapitalització" de TV3 i de les afectacions en inversions "necessàries" en matèria de continguts.Ha assegurat que la retallada del 6% en el pressupost de l’ens -ordenada des del Govern a diverses empreses de titularitat pública- ha “agreujat la manca de finançament dels darrers anys”.

