La Salomon Ultra Pirineu reunirà més de 4.000 corredors de 50 països

Jessed Hernandez guanyador de la Ultra Pirineu 2018 Foto: Josep M Montaner

Sky Pirineu: l'estrena somiada

Sortida de la Marató Pirineu. Foto: Marató Pirineu 2017 / Sergi Colomé

Mitja Pirineu: la cursa dels més ràpids

Sortida de la Nit Pirineu Foto: Ultra Pirineu - Sergi Colomé

Un any més arriba l'esdeveniment més important de Trail Running a nivell català, estatal i internacional. Corredors de tot el món es trobaran a Bagà en l'edició amb més participants de la seva història.El Parc Natural del Cadí Moixeró acull aquest cap de setmana la Salomon Ultra Pirineu en la seva onzena edició, on es presenten moltes novetats respecte a anys anteriors. Enguany, la cursa s'amplia fins a sis distàncies diferents i recupera el recorregut original de la distància Ultra resseguint tot el circuit de Cavalls del Vent, que enllaça els vuit refugis del parc natural del Cadí Moixeró. A més la cursa forma part de diferents circuits nacionals i internacionals com les Sky Running World Series i les Golden Trail National Series que portaran els millors atletes del panorama mundial a Bagà.La prova reina del cap de setmana (94 km i 6200 metres de desnivell positiu) sortirà dissabte a les 5 del matí de Bagà (Berguedà) tornant a l'essència dels seus orígens. Després de molts anys recorrent distàncies superiors als 100 quilòmetres, es recupera el circuit original de Cavalls del Vent amb el qual es va inaugurar la cursa l'any 2009.El cartell de favorits compta amb grans corredors que ja coneixen la prova, on destaquen el rus Dimitry Mityaev (que va ser segon el 2017), Jordi Gamito (tercer el 2018), Ivan Camps (cinquè el 2017), Jessed Hernandez, (guanyador de la primera i la desena edició), Dani Aguirre o Pere Aurell.En el cartell femení, dues corredores estrangeres es presenten com a favorites a la victòria: la sueca Mimmi Kotka i la brasilera instal·lada a la Seu d'Urgell, Fernanda Maciel. Les catalanes Roser Español (tercera en l'edició del 2018), Laia Font i Mònica Comas intentaran lluitar per les posicions davanteres i colar-se la podi de Bagà.La renovació de la Salomon Ultra Pirineu culmina amb el naixement de la Sky Pirineu (36 km i 2600 metres de desnivell positiu), que es disputarà dissabte a les 9 del matí a Bagà, una cursa que s'estrena per la porta gran com a penúltima prova de la Copa del Món de SkyRunnig i de les Golden Trail National Series. El circuit recorre punts emblemàtics de la zona com el Niu de l'Àliga, les Penyes Altes de Moixerò o els Empedrats.Els millors corredors d'elit del món es reuniran al Berguedà per disputar una de les curses amb més nivell de tot el calendari. La competició masculina presenta enguany un planter de prestigi internacional amb una llarga llista de corredors que es disputaran la victòria: Oriol Cardona, líder de les SkyRunning World Series defensarà la primera posició a la Sky Pirineu abans de disputar la final de Limone (Itàlia) davant del japonès Ruy Ueda. Per altra banda Pablo Villa buscarà el seu triplet al Pirineu després de guanyar l'Ultra Pirineu el 2017 i la Marató Pirineu l'any 2018. Altres noms a tenir en compte seran atletes com Jan Margarit, Zaid Ait-Malek, Stian Angermund, Eugeni Gil, Marco de Gasperi, Pere Rullan o Edu Hernandez.En noies, destaquen noms com Gisela Carrión, Eli Gordon, Yngvild Kaspersen, Holly Page, Ester Casajuana, Nuria Gil, Virginia Pèrez o les bessones Sana y Linna El Kott. Totes arriben amb moltes ganes de demostrar les seves opcions a la victòria en la recta final de la temporada.Una altra de les gran novetats d'aquest any serà la retransmissió a partir de les 10 del matí de la Sky Pirineu per TV3. Després de l'èxit de l'Olla de Núria , la cadena catalana aposta un cop més per les curses per muntanya amb una gran expectació.L'antiga Marató Pirineu s'amplia aquest 2019 i passa a dir-se Trail Pirineu (56km i 2800 metres de desnivell positiu). Sortirà dissabte a les 6 del matí de Bellver de Cerdanya i recorrerà llocs emblemàtics com els Refugis dels Cortals de l'Ingla i Prat d'Aguiló, o el mític Pas de Gosolans, per retornar a Bellver passant pels pobles d'Estana i Martinet.El mallorquí Tòfol Castanyer i el portuguès André Rodriguez són els màxims aspirants al triomf mentre que en la classificació femenina destaquen la basca Ohiana Kortázar, les catalanes Mònica Vives, Àngels Llovera i Ingrid Ruiz.La Mitja Pirineu (19km i 600 metres de desnivell positiu) celebra enguany la segona edició. Sortirà de Bellver a les 8 del matí i, mitjançant un circuit circular, ràpid i amb poc desnivell, travessarà els nuclis d'Ordèn i Olopte abans de la línia d'arribada. Atletes ràpids com Arnau Aranda, Ferran Sampere, Mireia Pons, Nicolás Molina, Yolanda Martínez o Marta Pérez presentaran batalla per les primeres posicions.La cursa més petita (5km i 800 metres de desnivell positiu) servirà com a pròleg d'uns dies de pur Trail Running. El format de Quilòmetre Vertical (només hi ha desnivell positiu) estrenarà l'Ultra Pirineu aquest divendres al vespre a partir de les 19h amb la tradicional pujada nocturna al Niu de l'Àliga. En la disputa per la victòria trobem especialistes en la modalitat com Arnau Cases, Isaac Barti o Marc Pinsach.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor