David Budria, un dels CDR detinguts: «Som els caps de turc»

David Budria és un dels nou detinguts per la Guàrdia Civil el 23 de setembre a Sabadell, en una operació pilotada per l'Audiència Nacional. Acusat de terrorisme, el van deixar en llibertat el mateix vespre. En una entrevista a, que es publicarà aquest divendres al vespre, Budria assegura que les acusacions són "un muntatge polític" i que ell i la resta de detinguts són "els caps de turc".Budria assegura que després d'onze dies, encara ho està "paint tot" i explica que el matí de la detenció va ser "una bogeria". Quan els agents de la Guàrdia Civil van entrar a casa, els van apuntar amb armes a ell, la seva companya - també detinguda i alliberada- i la seva filla adolescent. En el cas de Budria, l'advocada va arribar poca estona després de les detencions practicada per la Guàrdia Civil i considera que el tracte amb els agents va ser "correcte".

