La Junta Electoral nega haver prohibit el suport a la consulta sobre la monarquia a Sabadell

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sabadell ha desmentit que hagi prohibit a l'Ajuntament donar suport a la consulta entre monarquia o república que s’ha de celebrar diumenge a la capital vallesana. L’Ajuntament va assegurar que l'ens havia enviat una notificació on no es permetia donar suport ni material ni logístic a la celebració de la consulta, que impulsa la Coordinadora pro Consulta 6-O, integrada per una vintena d'entitats de la ciutat.En un comunicat, però, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desmenteix que la Junta Electoral de Zona de Sabadell hagi "autoritzat ni prohibit" res a l’Ajuntament respecte a la consulta. En aquest sentit, especifica que es va rebre una consulta del secretari de l'Ajuntament de Sabadell, que segons la llei és un delegat de la pròpia junta electoral electoral de zona, respecte a la cessió d'espais públics per a una consulta."La pregunta del secretari és una consulta interna entre membres d'una mateixa institució, la Junta Electoral de Zona, no és vinculant, i la resposta no es dirigeix a l'Ajuntament sinó al propi delegat de la junta electoral de zona", aclareix el text. "Per tant, la Junta Electoral de Zona de Sabadell no s'ha pronunciat respecte la cessió d'espais, ha contestat a una consulta d'un integrant de la pròpia junta", assenyala.Finalment, és rotund a l’hora de les afirmacions atribuïdes per part de l’Ajuntament. "No hi cap cap pronunciament de la Junta Electoral de Zona sobre el particular, la Junta Electoral de Zona de Sabadell no s'ha dirigit a l'Ajuntament de Sabadell, ni aquest a la Junta Electoral de Zona, per tant, no hi ha res ni autoritzat ni prohibit", conclou.En el ple de setembre, es va aprovar la moció presentada per donar suport a la celebració de la consulta, que va ser aprovada.

