Podem Catalunya destitueix el líder del partit a Tarragona

Podem Catalunya ha destituït el líder del partit a Tarragona, Hermán Pinedo, que va ser l'artífex del pacte amb ERC a l'Ajuntament. Ara per ara, continuarà exercint les tasques al consistori com a conseller de Patrimoni, però ha estat suspès cauterlament dels drets d'afiliació del partit durant el periode d'un any i se li ha obert un expedient disciplinari per possibles infraccions.El conseller, que s'ha mostrat sorprès, ha assegurat que recorrerà la decisió. Pinedo també ha manifestat que aquesta situació no afectarà "en absolut" al grup municipal ni tampoc a l'equip de govern "perquè és orgànica i interna del partit".Com ja va avançar NacióDigital el 23 de juny, un grup de militants de Podem Tarragona van fer arribar a l'executiva de Podem Catalunya una petició perquè s'obrís un expedient sancionador al fins ara actual secretari general del partit lila a la ciutat . Es demanava que se'l sancionés per la vulneració dels estatuts del partit i l'incompliment de l'article 46 del codi de la formació. Aquest article, segons ja varèm explicar, es basa en el fet que els pactes d'investidura i de govern municipal han d'estar validats pel que es podria dir un "doble check" , per una banda per la secretaria general de Podem Catalunya, sempre amb contacte amb l'estatal, i per l'altra, per l'assemblea municipal amb els inscrits de Tarragona.Per tirar endavant ambdós pactes amb la coalició, Pinedo no ha convocat cap assemblea amb els inscrits i per això, "demanem al partit que prengui les mesures necessàries i obri un expedient sancionador al secretari general de Podem Tarragona", ha explicat a aquest mitjà Mariano Pescador, membre de l'executiva local del partit.

