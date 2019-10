TV3 rebrà onze milions d'euros extres aquest any

La presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, ha assegurat que la retallada del 6% en el pressupost de l’ens -ordenada des del Govern a diverses empreses de titularitat pública- ha “agreujat la manca de finançament dels darrers anys”.A la Comissió de Control de l’activitat de la CCMA al Parlament, Llorach ha avançat que el Govern aportarà finalment 10,8 dels 16 milions d’euros extraordinaris sol·licitats enguany, però ha advertit de la “descapitalització” de TV3 i de les afectacions en inversions “necessàries” en matèria de continguts.“Som líders, però la manca de recursos fa que s’afecti de forma severa la compra de programes i drets televisius”, ha indicat abans de posar l’accent en un canal “estratègic” com el Super3 i que, ha assegurat, “corre el risc de ser residual”.“S’està produint una descapitalització de la Televisió, espero que tots en siguem conscients”, ha advertit Núria Llorach al Parlament aquest divendres. D’una banda, la vicepresidenta i presidenta en funcions de la CCMA ha avançat que finalment “tindran” una aportació extraordinària del Govern de 10,8 milions d’euros. Fonts de la Corporació han confirmat que la Generalitat s’ha compromès ha abonar aquesta quantitat (lluny dels 16 milions que sol·licitava l’ens audiovisual), però que encara no s’ha fet efectiu. Però Llorach ha recordat que l’aportació no permetrà fer front a l’increment de les bases cotització a la Seguretat Social ni a la caiguda d’ingressos publicitaris calculada enguany en 3,4 milions d’euros.A això s’hi sumarà la retallada pressupostària del 6% sobrevinguda amb l’ordre dictada per Economia el passat més d’agost “per complir amb els compromisos de despesa”. “Això ha agreujat la manca de finançament dels darrers anys”, ha lamentat Llorach. L’ajust, que s’ha hagut de fer sobre la despesa no compromesa (però pressupostada) a partir de l’anunci del Govern, ha tingut un fort impacte especialment en el capítol de producció i/o compra de continguts, expliquen des de la CCMA.Aquesta “escassetat” de recursos, ha dit Llorach, afecta de forma severa la compra de programes i drets televisius. I això compromet de forma especial un canal com el Super3, el 85% dels continguts del qual són de producció aliena. “Aquest és un canal estratègic per captar nous públics, i si no revertim aquesta situació correm el risc de ser residuals” en relació a la resta de l’oferta de televisió infantil, diu Llorach. Aquest mes de setembre, el Super3 ha regisrat el seu mínim històric d’audiència, amb un 0,6 de quota de pantalla.La situació té afectacions als altres canals de la corporació, i a tall d’exemple, Vicent Sanchis ha avançat que de cara la temporada vinent (2020/2021) treballen només amb la incorporació d’una sola sèrie de ficció per al prime time. Per il·lustrar les dificultats de programació que afronta la televisió pública, Sanchis ha dit que de cara a l’any vinent “el primer trimestre està lleugerament sòlid, el segon és líquid, i el tercer i quart són gasosos; només tenim assegurat el primer”, ha constatat.A propòsit de les dificultats econòmiques plantejades pels responsables de la CCMA i dels seus canals públics, la diputada de CatECP, Marta Ribas, ha demanat a Núria Llorach per la reincorporació (aquest mateix divendres, segons confirma la Corporació) de l’exdirector dels Mossos d’Esquadra, Andreu Joan Martínez, al seu anterior càrrec a la CCMA com a cap d’Estratègia i Recursos Humans.“Enmig de tot plegat coneixem que el contracten de nou, amb un sou de més de 100.000 euros, per fer una tasca que ja havia estat fent i d’una forma nefasta. Perquè i quin departament ho autoritza?”, ha etzibat la diputada a Llorach. La presidenta en funcions de la CCMA ha respost que Martínez gaudia d’una excedència forçosa i que en deixar el cos de Mossos d’Esquadra “tenia un mes per demanar el seu reingrés, sense cap autorització, i això és el que ha fet”.La diputada de la CUP, Natàlia Sánchez, ha considerat “indignant” la resposta de Llorach i ha avançat que demanaran “la informació” i la compareixença de la màxima responsable de la CCMA perquè doni més explicacions al respecte.El PP, i més insistentment Ciutadans, han qüestionat la cobertura informativa de TV3 sobre l’operació policial contra els CDR i la detenció de nou persones acusades de terrorisme. Ignacio Martín Blanco ha retret a Vicent Sanchis que es parles de “operació contra l’independentisme, intentant dir que era per motius ideològics i no per la pretensió de cometre atemptats”. Sanchis ha reptat Blanco a mostrar-li “més d’un titular” de la cadena pública en aquest sentit. El director de TV3 ha admès, això sí, “l’error” d’haver donat veu a algunes de les filtracions del sumari del cas per la inèrcia d’altres informacions periodístiques que es van anar publicant amb la mateixa base.El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, no s’ha escapat de les crítiques de l’oposició (de PP i Ciutadans), que l’han interpel·lat sobre una editorial de Mònica Terribas al Matí de Catalunya Ràdio en què al seu entendre la periodista va “difondre ordres d’insurrecció contra les institucions democràtiques vigents”, l’endemà de l’esmentada operació policial. “Sovint tinc la sensació que escoltem ràdios diferents, perquè no em consta que la conductora d’El Matí de Catalunya Ràdio estigui fent crides a la desobediència”.Un Saül Gordillo que d’altra banda s’ha mostrat “molt content” amb els resultat de la temporada d’estiu, on ha admès que els recursos eren “limitats” i en part subordinats i “pendents del que venia”, en referència a la tardor política. En aquest sentit, el director ha dit que l’emissora “està preparada” per la cobertura dels propers esdeveniments, com la imminent sentència del Tribunal Suprem o les properes eleccions generals.

