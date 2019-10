L'Ajuntament de Barcelona multa dues webs per anuncis il·legals de venda d'animals

L'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient sancionador amb multes de 150.000 euros a les pàgines web Mil Anuncios i Vibbo -l'antiga Segundamano- per publicar anuncis il·lícits de venda d'animals. La publicació d'aquests anuncis incompleix la normativa de protecció dels animals a Barcelona i les dues pàgines han fet cas omís dels advertiments del consistori.L'empresa que gestiona els dos portals ha incomplert l'article de la normativa que prohibeix vendre cadells de gat i gos abans de les vuit setmanes de vida i també el que obliga a demostrar que els animals s'han de lliurar als compradors en condicions que garanteixin un perfecte estat de salut.L'expedient l'ha signat la tercera tinent d'alcaldia d'Agenda 2030, Laia Bonet, i l'Ajuntament qualifica la infracció de molt greu. És el primer cop que s'impulsa un procés sancionador d'aquest tipus a l'estat espanyol i per això l'Ajuntament ha volgut ser prudent a l'hora de xifrar la sanció.La infracció podria suposar multes de fins a 600.000 euros però el consistori ha optat per l'import més baix del llindar que preveu la llei per "prudència jurídica".

