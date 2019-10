L'exdirector dels Mossos es reincorpora a la seva plaça de la CCMA

L'exdirector dels Mossos d'Esquadra Andreu Joan Martínez, que va dimitir en la vigília del segon aniversari de l'1-O , s'ha reincorporat a la seva plaça de director d'Estratègia i Recursos Humans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), un càrrec que tenia des del febrer del 2015 fins que es va posar al capdavant del cos policial.Segons ha informat la CCMA, doncs, Martínez torna a estar al capdavant dels diferents àmbits de Recursos Humans, Desenvolupament Estratègic, Organització i Planificació de Recursos, Anàlisi i Explotació d’Audiències, Assessorament Lingüístic, Comunicació i Relacions Institucionals i Responsabilitat Social Corporativa.Joan Pericas, que havia desenvolupat aquesta responsabilitat els últims mesos en substitució de Martínez, retorna al capdavant de la direcció de l'Àrea de Relacions Col·lectives i Socials de la CCMA, mentre que Maite Ramírez ho fa com a cap de gestió laboral de la CCMA.Martínez va anunciar la seva dimissió el 25 de setembre en una carta al conseller d'Interior, Miquel Buch, en considerar que havia "complert una etapa" després d'haver "assolit" diversos dels objectius que s'havia marcat, segons fonts del departament d'Interior. No obstant això, el motiu veritable -segons va transcendir- va ser la pèrdua de la confiança del Govern, tot i que no la del conseller. Pere Ferrer Sastre va ser nomenat com a nou director de la policia catalana en la reunió del consell executiu del Govern.

