La Moncloa posa Torrent i la mesa del Parlament en el punt de mira

Nou pas de la Moncloa amb la vista posada en la resposta de l'independentisme a la sentència del Tribunal Suprem. El consell de ministres ha decidit aquest divendres presentar dos incidents d'execució davant del Tribunal Constitucional (TC) per dues resolucions del Parlament -una de les quals vinculada al dret a l'autodeterminació, l'altra amb la reprovació del rei Felip VI- i ha demanat que tant Roger Torrent, president de la cambra, com els membres de la mesa siguin advertits personalment de les "conseqüències" d'incomplir amb les sentències o les decisions del TC.L'encarregada de fer pública la decisió ha estat la portaveu de l'executiu espanyol en funcions, Isabel Celaá, que també ha insistit en la notificació personal del Constitucional -en cas que l'incident sigui admès a tràmit, qüestió més que previsible- al secretari general del Parlament, Xavier Muro. En aquesta legislatura no hi ha hagut cap notificació del TC cap als membres de la mesa, com sí va passar en la passada. L'incident d'execució va ser una pràctica habitual de Mariano Rajoy quan el PP governava.El ministre d'Administracions Públiques en funcions, Luís Planas, s'ha encarregat de refermar el posicionament del govern espanyol en aquesta línia i ha avisat que l'incident d'execució és "una clara advertència" a la mesa del Parlament perquè s'abstingui de dur a terme res que vagi en contra de les ordres del Constitucional. Si no, "hi haurà conseqüències jurídiques i penals", ha avisat.En tot moment, Celaá ha assegurat que l'executiu, malgrat estar en funcions, farà front a tots els "reptes" -inclosa la sentència del procés- dels propers mesos. "L'interès general i la urgència justifiquen l'acció del govern, que cal complimentar. L'executiu està en les emergències, en el Brexit, i atendrà la sentència del procés. Una màxima: tenim un govern de tots i per a tots", ha apuntat la portaveu.A preguntes dels periodistes, la portaveu ha deixat clar que tant l'article 155 com la llei de seguretat nacional estan a l'abast del govern espanyol. Celaá ha refermat que el l'executiu té "tots els mecanismes de l'estat de dret a l'abast" i només els aplicarà si "algú obre la porta a l'excepcionalitat". "Òbviament i per descomptat es pot aplicar el 155 amb el govern en funcions", ha reiterat la portaveu.L'ofensiva del govern espanyol contra la mesa del Parlament culmina una setmana en què Pedro Sánchez ha anat augmentant el to contra l'independentisme. El cap de setmana, a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, el president del govern espanyol en funcions no en va dir el número, però amb el pas dels dies ja parla sense embuts d'una possible aplicació de l'article 155 i ha flirtejat públicament amb la llei de seguretat nacional que reclama el PP.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor