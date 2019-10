Foment es mostra «radicalment en contra» de la vaga general de l'11 d'octubre

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reiterat aquest divendres el seu posicionament "radicalment en contra" de la vaga convocada per la Intresindical-CSC el pròxim 11 d'octubre.En declaracions als mitjans després de la conferència del conseller de Territori, Damià Calvet, organitzada per PwC, el president de la patronal ha assenyalat que és una aturada "única i exclusivament política" i que "no obeeix a motivacions econòmiques". "Entenem que des d'un punt de vista de competitivitat de la nostra indústria i solvència de país nosaltres com sempre hem estat radicalment en contra d'aquesta vaga", ha argumentat.La Intersindical va registrar la setmana passada el preavís de l'aturada per a l’11 d'octubre , una de les possibles dates per a la publicació de la sentència i després de la detenció dels set CDR acusats de terrorisme.El sindicat va assenyalar la reclamació de la derogació de les darreres reformes laborals, la reivindicació d’un salari mínim de 1.200 euros i la dotació de recursos suficients a la Inspecció de treball com a motius principals per a convocar la vaga, a més de la promoció de la igualtat de gènere en el món laboral i la recuperació del poder adquisitiu de salaris i pensions. Ahir mateix, CCOO també es va mostrar en contra de l'aturada argumentant que "la meitat de catalans no vol una República".

