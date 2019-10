Un enorme núvol de pols provinent de l'antiga central tèrmica causa alarma entre els veïns de Cercs

VÍDEO Un enorme núvol de pols provinent de l'antiga tèrmica causa alarma entre els veïns de Cercs #Berguedà https://t.co/XkK4k4lkTA pic.twitter.com/0lnD7NKS9t — NacióBerguedà (@NacioBergueda) October 4, 2019

Alarma entre els veïns i veïnes de Cercs aquest matí per l'aparició d'un enorme núvol de pols que provenia de l'antiga central tèrmica. L'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, ha explicat aque l'aparició del núvol de pols es deu simplement als treballs de desmantellament que es porten a terme a la central.Calderer ha puntualitzat que els operaris han aixecat polseguera en deixar caure un tros molt gros d'una estructura metàl·lica en un dels edificis que s'estan desmantellant. "Ha aixecat pols com quan hi ha una voladura normal d'un edifici, és una part més del desmantellament que ja estava previst fer-se i que té tots els permisos", ha apuntat Calderer. Els treballs de sanejament i desmantellament es porten a terme a la central des de l'any 2018.El núvol de pols s'ha pogut veure aquest matí des del nucli de Sant Corneli, ubicat per sobre de la central, quelcom que ha creat inquietud i ha generat les primeres especulacions. Fonts de la plataforma antiincineradora del municipi han apuntat, per exemple, que s'haurien pogut trencar els ecofiltres de l'antiga central. Un extrem que l'alcalde ha negat a aquest diari. Segons fonts de l'empresa propietària, els ecofiltres de la vella tèrmica s'haurien retirat ja al seu dia de la instal·lació.La inquietud dels veïns que han realitzat diverses trucades als serveis d'emergència han fet que fins a la central es desplacessin diversos cossos de seguretat, entre els quals la Guàrdia Civil. També s'han activat els Mossos d'Esquadra. Fonts de la policia catalana han afirmat que ha estat tot "una falsa alarma" que ha alertat molt els veïns i han confirmat que es tractaria d'una placa metàl·lica que haurien deixat caure els operaris que fan tasques de desmantellament de la central sense causar ferits. Els últims dies la central tèrmica de Cercs ha estat notícia perquè l'empresa manresana EM Grup ha anunciat que vol construir una planta incineradora per cremar 332.000 tones anuals de residus industrials no perillosos . Això ha despertat moltes veus crítiques a la zona i l'oposició dels ecologistes, context en el qual s'ha creat una plataforma ciutadana que s'hi oposa i adverteix dels riscos mediambientals i per a la salut del projecte.

