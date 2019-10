Els manters denuncien «maltractament» per part de l'Ajuntament de Barcelona

Els manters de Barcelona continuen denunciant la persecució policial impulsada per l'Ajuntament, ja des de l'anterior mandat però accentuada amb el nomenament d'Albert Batlle com a regidor de Prevenció i Seguretat. "Ens maltracten", ha lamentat aquest divendres un dels portaveus del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, Lamine Sarr, en una roda de premsa a la plaça de Pau Vila, a la Barceloneta."No ens deixen ocupar l'espai públic perquè som pobres", ha assegurat Sarr. El col·lectiu insisteix a l'hora d'assenyalar que la via repressiva impulsada per l'Ajuntament, a través d'un dispositiu policial permanent de Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i Policia Portuària, suposa una pràctica "racista".A més, el sindicat denuncia un greuge comparatiu dels manters en relació a altres sectors. "Han ajudat als taxistes i als treballadors de Glovo. Per què no a nosaltres?", es pregunta Sarr, per a qui totes les "promeses" fetes pel govern municipal des que Colau va accedir a l'alcaldia, han quedat incomplertes. "Si fóssim blancs, ens ajudarien", ha etzibat a la roda de premsa.Fonts del sindicat asseguren que malgrat la pressió policial no renuncien a seguir desplegant la manta al carrer. De fet, molts venedors ho han continuat fent amb l'operatiu en marxa. Ara bé, la quantitat de persones que han seguit amb l'activitat ha disminuït i en moltes ocasions s'han vist forçats a canviar els punts i hores de venda.En aquest escenari, el sindicat ha animat a tots els venedors que no puguin desenvolupar la seva activitat a anar cada divendres a la plaça Pau Vila -on se centra el dispositiu policial- per demanar feina. El col·lectiu també ha fet una crida a empreses i autònoms perquè els contracti.Per això, aquest divendres han insistit que, si poden entrar al mercat laboral, deixaran la manta. Diversos venedors han comparegut a la roda de premsa amb cartells on es podia llegir quina era la seva professió al seu país d'origen.El sindicat no es cansa d'exigir una modificació de la llei d'estrangeria que faciliti l'accés al mercat laboral de les persones migrants. Actualment, els nouvinguts han d'esperar tres anys i disposar d'un contracte d'un any a jornada completa per treballar de manera legal."Ningú ha vingut aquí a ser manter", han recordat aquest divendres en roda de premsa. Per això han instat les administracions a fer un pas endavant en la regularització de les persones sensepapers i han insistit que totes les seves reivindicacions seran sempre pacífiques. "No som delinqüents", han conclòs.

