​Els Mossos disparen trets al pantà de Susqueda per acotar l'escena del doble crim

La comitiva judicial, els advocats de l'acusació i de la defensa i els Mossos d'Esquadra han tornat aquest divendres al pantà de Susqueda (Selva) per fer una nova prova de la investigació del doble crim. La diligència busca acotar el lloc on va morir la parella l'agost del 2017.Els investigadors situen l'escena del crim a la Rierica però avui han disparat des de la platja dels xinesos, on va aparèixer el cotxe de les víctimes enfonsat. Els Mossos d'Esquadra han recreat la seqüència que van sentir alguns testimonis: tres trets, un crit i un quart tret. Repartits als punts on aquell dia eren els testimonis, hi havia lletrats de l'administració de justícia per comprovar què s'hi sent.Aquesta prova ha de servir per comprovar si es van poder efectuar els trets des de la platja dels xinesos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor