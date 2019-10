SORTEIG NacióDigital et convida a «La vida sense la Sara Amat», el film d'octubre del Cicle Gaudí

S'està carregant…

Fitxa tècnica



Direcció: Laura Jou

Guió: Coral Cruz

Música: Pau Vallvé

Estrena: juliol de 2019

Durada: 90 minuts

Gènere: drama

Versió: original en català

Intèrprets: Biel Rossell, Maria Morera, Francesca Piñón i Anna Sabaté

Els joves actors de «La vida sense Sara Amat» Foto: Cicle Gaudí

On veure La vida sense Sara Amat en el marc del Cicle Gaudí?



Badalona: Teatre Principal (dimecres 30 d'octubre, 20.30)

Bigues i Riells: Teatre Auditori Polivalent (divendres 18 d'octubre, 20.30)

Berga: Teatre Patronal-Casal Parroquial (dijous 17 d'octubre, 20.30)

Cabrils: La Fàbrica (divendres 18 d'octubre, 22.00)

Calaf: Teatre Casal de Calaf (diumenge 20 d'octubre, 19.30)

Calella: Sala Mozart (dijous, 17 d'octubre, 21.00)

Cardedeu: Cinema Esbarjo (dijous 17 d'octubre, 21.00)

Cardona: Teatre Els Catòlics (dijous 17 d'octubre, 20.30)

Castellar del Vallès: Auditori Municipal Miquel Pont (diumenge 20 d'octubre, 18.45)

Centelles: Centre Parroquial (divendres 25 d'octubre, 20.30)

Esparreguera: Patronat Parroquial (dijous 17 d'octubre, 20.30)

Gelida: Sala d'actes del Centre Cultural (diumenge 20 d'octubre, 18.00)

Granollers: Centre Cultural (dimarts 29 d'octubre, 20.00)

Igualada: Ateneu Cinema (dijous 17 d'octubre, 20.00)

Manlleu: Cinema Casal de Gràcia (diumenge 27 d'octubre, 19.00)

Martorell: Casa de Cultura de la Vila (divendres 18 d'octubre, 20.00)

Navarcles: Sala d'actes del Teatre Auditori (divendres 25 d'octubre, 21.00)

Òrrius: Sala Teatre (dissabte 26 d'octubre, 19.30)

Rubí: Teatre Municipal la Sala (divendres 15 de novembre, 21.00)

Sallent: Espai Cultural Fàbrica Vella (dijous 31 d'octubre, 20.30)

Sant Adrià de Besòs: Ateneu Adrianenc (divendres 18 d'octubre, 20.30)

Sant Cugat del Vallès: Cinemes Sant Cugat (dimarts 29 d'octubre, 19.30)

Sant Joan Despí: Teatre Mercè Rodoreda (dijous 24 d'octubre, 20.00)

Sant Just Desvern: Sala del Cinquantenari de l'Ateneu (dissabte 26 d'octubre, 18.00)

Sant Sadurní d'Anoia: Casal Entitats 1 d'Octubre (diumenge 20 d'octubre, 18.30)

Tavertet: sala polivalent de l'Ajuntament (dijous 17 d'octubre, 20.00)

Torelló: Cinema el Casal (dijous 17 d'octubre, 21.00)

Vacarisses: Casal de Cultura (diumenge 13 d'octubre, 19.00)

Vilanova i la Geltrú: Teatre Principal (dijous 17 d'octubre, 20.30)



Cadaqués: Teatre Art i Joia (dissabte 12 d'octubre, 18.00)

Cassà de la Selva: Sala Centre Recreatiu (diumenge 17 d'octubre, 18.00)

La Bisbal d'Empordà: Teatre Mundial (dissabte 19 d'octubre, 20.00)

Llagostera: Teatre Casino Llagosterenc (diumenge 27 d'octubre, 18.00)

Palamós: Cinema Arinco (dijous 31 d'octubre, 20.00)

Ribes de Freser: Cinema Catalunya (dissabte 16 de novembre, 19.00)

Sant Feliu de Guíxols: Casino Guixolenc (divendres 18 d'octubre, 21.00)

Santa Coloma de Farners: Auditori Municipal (dissabte 19 d'octubre, 19.00)



Balaguer: Sala d'Actes de l'Ajuntament (divendres 25 d'octubre, 21.30)

Cervera: Sala Francesc Buireu del Casal Cívic (divendres 18 d'octubre, 20.30)

Guissona: Sala de plens de l'Ajuntament (divendres 25 d'octubre, 20.30)

Linyola: Sala Pau Casals (diumenge 20 d'octubre, 18.00)

Mollerussa: Sala d'actes del Centre Cultural (divendres 18 d'octubre, 21.30)

Sort: Cinema-teatre Els Til·lers (diumenge 20 d'octubre, 18.30)



Alcover: Convent de les Arts (diumenge 27 d'octubre, 19.00)

Flix: Cinema de la Unió Social (divendres 25 d'octubre, 22.00)

L'Hospitalet de l'Infant: Centre Cultural Infant Pere (dijous 17 d'octubre, 19.00)

La Bisbal del Penedès: Centre Municipal de Cultura-Auditori Sala Salbà (diumenge 27 d'octubre, 19.00)

Montblanc: Cinema Casal Montblanquí (dissabte 19 d'octubre, 19.45)

Sant Carles de la Ràpita: Auditori Sixto Mir (dijous 17 d'octubre, 21.00)

Tortosa: Teatre Auditori Felip Pedrell (dijous 24 d'octubre, 20.00)

Vilallonga del Camp: Sala de cinema del Centre Recreatiu (dissabte 26 d'octubre, 21.30

Una escena de «La vida sense Sara Amat» Foto: Cicle Gaudí

Una escena de «La vida sense Sara Amat» Foto: Cicle Gaudí

Senzilla, tendra i vestida d'una trama desacomplexada que amaga petits detalls, gestos i mirades que penetren més que qualsevol frase de tot el guió de la pel·lícula. Així és La vida sense la Sara Amat , el primer llargmetratge de Laura Jou, amb un repartiment ple de cares joves que escenifiquen un gran futur per al cinema català -i en català-.Una pel·lícula que es va estrenar aquest mateix juliol i que ara es pot tornar a veure a una cinquantena de cinemes d'arreu del país, a preu reduït, en el marc del Cicle Gaudí . Les projeccions – consulta aquí tots els horaris - es faran entre el 12 i el 30 d'octubre., en col·laboració amb l' Acadèmia del Cinema Català , sorteja cinc entrades dobles per a qualsevol de les projeccions de La vida sense Sara Amat –el guanyador podrà escollir la localitat-.La vida sense la Sara Amat és un cant cinematogràfic als primers passos cap a l'adolescència. En Pep (Biel Rossell) és un jove de 13 anys que estiueja al poble amb la seva àvia i s'enamora de la Sara (Maria Morera), una noia decidida i amb caràcter que un dia jugant a fet i amagar decidirà desaparèixer. Però no del tot: escollirà el Pep com a protector i li demanarà que l'ajudi a romandre al seu nou amagatall, l'habitació del noi. El Pep deixarà de ser un nen en aquella estança, coneixerà l'amor, la mentida, la pèrdua, el plaer, l'atracció i la por. De rerefons, l'obra de Tolstoi d'Ana Karenina.El conjunt de joves actors que donen vida als personatges principals de la pel·lícula estan dirigits de forma magistral per Laura Jou, experta en coaching d'actors de tan curta edat. Els papers de Biel Rossell i Maria Morera, en especial d'ella, estan executats amb molta naturalitat i una química que traspassa la pantalla. Tot i la diferència d'edat amb bona part del públic, aconsegueixen emocionar amb mirades perdudes i penetrants; amb gestos innocents i decidits; amb frases curtes i grans silencis. Una revelació en la cinematografia catalana.

