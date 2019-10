🚩¡MUCHO OJO, por favor, retuitea para que tus seguidores estén al tanto!



Hemos detectado la aparición de billetes falsos en toda España de este tipo ⤵️ . Te contamos cómo evitar que te cuelen uno (abrimos hilo👀) pic.twitter.com/KV7O9OAbGw — Policía Nacional (@policia) October 3, 2019

La policia espanyola ha denunciat a través de Twitter un cas que ja va circular fa temps però que ha tornat amb força. Es tracta d'una estafa en què s'utilitzen bitllets falsos -sovint destinats a anuncis o pel·lícules- per fer pagaments i comprar coses.Les falsificacions són dels bitllets més utilitzats per la ciutadania -de 5, 10, 20 i 50 euros- però la policia ha alertat els més habituals són especialment els de 5 i 10 euros. En un vídeo difós a les xarxes, s'explica com detectar el frau.

